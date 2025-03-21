Зеленский: Украина вернула 4306 пленных и продолжает бороться за каждого

Украине удалось вернуть 4 306 военнопленных, и работа по возвращению каждого продолжается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая на конференции Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными под названием «Надежда, борьба, возвращение — три года».



«Уже более трех лет, почти все время этой войны, работает наш Координационный штаб — все службы, которые возвращают пленных. Уже более 4 тысяч человек вернули: 4306. И вернем всех», — подчеркнул президент.



Зеленский добавил, что освобождение пленных — один из первых шагов, который Украина обсуждает с США и другими партнёрами в контексте возможного завершения войны.



Он поблагодарил всех, кто помогает держать тему военнопленных в фокусе внимания, и отметил слаженную работу Офиса президента, ГУР, СБУ, МВД, омбудсмена и других структур, благодаря которым удается возвращать украинцев домой.



«Мы всегда возвращаем наших людей, и это одно из важнейших правил нашего государства. Именно так есть и будет», — заявил Зеленский.

Как сообщалось ранее, 19 марта из российского плена удалось освободить 175 украинских военных. Еще 22 человека, включая тяжелораненых, вернулись домой по отдельным процедурам, вне обменов. В рамках масштабного обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулись шесть военнослужащих 12-й бригады спецназначения «Азов».