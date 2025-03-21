Раздел территорий и полное прекращение огня: Трамп рассказал, что США обсуждают с Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс достижения прекращения огня в Украине развивается позитивно.



«У нас будет прекращение огня на многих участках, и пока все идет очень хорошо. И для достижения этого прекращения огня, вы знаете, они (стороны) имели много оружия, направленного друг на друга. Некоторые солдаты, к сожалению, окружены другими солдатами. Мы собираемся довольно скоро иметь полное прекращение огня, а потом у нас будет контракт. Идут переговоры о контракте, контракт по разделу земель и так далее. Пока мы говорим, это обсуждается», — сказал Трамп на брифинге в Вашингтоне 21 марта.



Он подчеркнул, что стороны продолжают консультации по условиям будущего соглашения, включая территориальные вопросы, и выразил уверенность в скором установлении полного перемирия.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Украина, возможно, будет вынуждена согласиться на определенные территориальные уступки в пользу России.



Ранее глава Кремля Владимир Путин заявил, что согласен с предложением о прекращении боевых действий в Украине, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. По его словам, Россия поддерживает идею временного перемирия на 30 суток, однако остаются важные вопросы, которые необходимо решить.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос юрисдикции Крыма.



Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявления спецпосланника президента США Кита Келлога о формате переговоров с участием Украины и России в Саудовской Аравии, запланированные на 24 марта.