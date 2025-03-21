Умер военнослужащий и медик из Покровска

Умер военный ВСУ и врач-гинеколог из Покровска Сергей Проскуров. Фото: Покровская ГВА

Стало известно, что 20 марта умер медик из Покровска и военнослужащий 110 бригады территориальной обороны Сергей Проскуров. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



Как отмечается, причиной смерти медика стала продолжительная болезнь.



«Сергей Владимирович помог появиться на свет тысячам малышей и спас множество пациенток», — говорится в сообщении.



До начала полномасштабного вторжения Сергей Проскуров работал врачом-гинекологом в Покровске, был заведующим женской консультации. Однако после 24 февраля встал на защиту Украины, он служил в 110-й бригаде запорожского ТРО.



Кроме того, Проскуров был награжден медалью «За воинскую службу Украине» и почетным знаком «За сохраненную жизнь».