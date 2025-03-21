Россия предлагает дешевую ипотеку на покупку вторичного жилья в Славянске и Краматорске

Последствия обстрела Славянска в ночь на 20 марта

Жителям России предлагают оформить семейную ипотеку на покупку вторичного жилья в городах, где на начало года велось строительство не более двух многоквартирных домов. В списке российской государственной компании «Дом. РФ» числится 901 город. Однако не все города — российские. Часть — захваченные и свободные украинские города.



По данным Минфина РФ, нововведение касается вторичного жилья в малых населенных пунктах с низкими темпами строительства.



В список вошли такие города, как Мурманск, Воркута, Геленджик, Туапсе, восемь городов в оккупированном Крыму, включая Бахчисарай и Джанкой. Более 50 городов из Донецкой области и более 35 — Луганской. При этом в перечень попали и территории, которые Россия пытается захватить, регулярно обстреливая, — Краматорск, Славянск, Доброполье, Дружковка.



Ипотечная ставка составляет до 6% годовых. Акция начнет действовать с 1 апреля.



Как сообщалось, в Мариуполе на месте снесенного дома оккупанты начали строительство нового жилого комплекса, но не компенсационного жилья, а квартир под ипотеку.



Ранее жители захваченного РФ Мариуполя обратились к Путину, по словам мариупольцев их выселили из дома, в котором уже три года идет ремонт.

Рынок недвижимости в оккупированном Мариуполе поражает своими ценами. В городе, где до сих пор не работают очистные сооружения, а канализация стекает в реки и море, где нет питьевой воды, а начиная с марта возникли проблемы и с технической, где аварии на электросетях случаются ежедневно в разных районах, цены на недвижимость выше, чем в большинстве не столичных городов Российской Федерации. Как так произошло? Кто покупает квартиры в оккупированном Мариуполе? За сколько реально можно купить или продать квартиру, разобрались журналисты «Новостей Донбасса».