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Днем Россия ударила по Константиновке и Мирнограду — есть жертвы

21 марта 2025, 18:07

Днем Россия ударила по Константиновке и Мирнограду — есть жертвы

Днем Россия ударила по Константиновке и Мирнограду — есть жертвы

В результате сегодняшних обстрелов Донецкой области погиб ещё один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Днём российские войска сбросили три авиабомбы на Костянтиновку. В результате атаки погибла 78-летняя женщина, ещё два человека были ранены.

Повреждены 36 частных домов, два нежилых помещения, объект инфраструктуры, пять линий электропередач, два газопровода, три гаража и два автомобиля.

Кроме того, в Мирнограде пострадали ещё два человека. Там повреждены четыре жилых дома.

Ранее сообщалось, что российская армия в пятницу, 21 марта, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов один человек погиб и трое гражданских — ранены. 

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