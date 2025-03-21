В результате сегодняшних обстрелов Донецкой области погиб ещё один человек, четверо получили ранения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Днём российские войска сбросили три авиабомбы на Костянтиновку. В результате атаки погибла 78-летняя женщина, ещё два человека были ранены.

Повреждены 36 частных домов, два нежилых помещения, объект инфраструктуры, пять линий электропередач, два газопровода, три гаража и два автомобиля.

Кроме того, в Мирнограде пострадали ещё два человека. Там повреждены четыре жилых дома.

Ранее сообщалось, что российская армия в пятницу, 21 марта, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов один человек погиб и трое гражданских — ранены.