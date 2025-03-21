Ночной удар по Запорожской области: разрушены жилые дома

Результат атаки рф на Запорожскую область. Фото: кадр из видео

В результате ночного удара по Запорожской области два жилых дома полностью уничтожены и не подлежат восстановлению, еще в одном взрывной волной сорвало крышу и выбило окна. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем официальном телеграм-канале.



На опубликованных кадрах видно, что дома полностью разрушены и выгорели изнутри. Также повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Результат атаки в Запорожской области. Фото: кадр из видео

«Сейчас коммунальные службы громады восстанавливают крышу и заколачивают выбитые окна OSB-плитами», — отметил Федоров.

Ранее российские войска нанесли три удара управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Запорожской области.