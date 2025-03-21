В России на горящей после атаки дронов нефтебазе произошел взрыв: пожар стал масштабнее, есть пострадавшие

Взрыв на горящей нефтебазе в Краснодарском крае РФ. Фото: кадр из видео

В Кавказском районе Краснодарского края РФ на горящей после атаки БПЛА нефтебазе произошел взрыв. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.



В процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных. Их доставили в больницу с легкими ожогами и отравлением продуктами горения.



Огонь распространился на еще один резервуар. Таким образом сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты в обваловании вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за границы резервуаров. Общая площадь пожара увеличилась до 10 000 квадратных метров. Пожар тушат 456 человек и 181 единица техники.



В администрации Кавказского района местным жителям рекомендовали не выходить на улицу.

Напомним, что нефтебазу в Краснодарском крае атаковали беспилотники ночью 19 марта.



В первый день площадь пожара составила 1700 квадратных метров.