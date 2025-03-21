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Трибунал для Путина: на какой стадии находится проект

21 марта 2025, 18:55

Трибунал для Путина: на какой стадии находится проект

В Страсбурге с 19 по 21 марта состоялось финальное, 14-е заседание Коалиции государств (Core Group). Эксперты коалиции завершили техническую подготовку трех ключевых документов, необходимых для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

«Юридические эксперты коалиции завершили техническую работу над тремя проектами документов, необходимыми для создания специального трибунала по преступлению агрессии против Украины: проектом двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала, проектом устава специального трибунала и проектом расширенного частичного соглашения об управлении специальным трибуналом. Теперь эти три документа будут поданы на политическое рассмотрение», — говорится на сайте Офиса президента Украины.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра отметила важность достигнутого прогресса:

«В течение двух лет эта коалиция работала над закладкой фундамента для справедливости — для Украины и всего мира. Я хочу особо поблагодарить тех, кто принимал заседание коалиции: Чехию, Эстонию, Польшу, Нидерланды, Германию, Люксембург, Австрию, Литву, Румынию, Латвию, Европейский Союз и Совет Европы».

В последние годы предпринимаются значительные усилия по созданию специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства России, включая президента Владимира Путина, за преступление агрессии против Украины. Инициатива создания такого трибунала возникла вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года и с тех пор получила широкую поддержку на международном уровне.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию с призывом создать трибунал для привлечения к ответственности высшего руководства России за преступление агрессии.

В июле 2023 года в Гааге начал работу Международный центр судебного преследования за преступление агрессии против Украины (ICPA). Этот центр занимается сбором доказательств и подготовкой материалов, которые могут быть использованы в будущем трибунале.

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