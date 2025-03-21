В Курской области под удар попала газоизмерительная станция «Суджа»: пожар видно за несколько километров

Пожар на газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Фото: соцсети

В ночь на 21 марта ряд российских пропагандистов, Z-блогеров, прокремлевских СМИ и Телеграм-каналов заявили об атаке на газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области РФ. Об этом стало известно из их сообщений.



В результате на этой ГИС возник пожар, который видно за несколько километров. В России ответственными за атаку назвали ВСУ, хотя не привели никаких доказательств. Кроме того, россияне моментально обвинили Украину в срыве так называемого «энергетического перемирия». Через эту станцию до 1 января 2025 года транзитом через Украину поставлялся российский газ в Европу.



Спикер МИД РФ Мария Захарова в эфире российского «Первого канала» также заявила о якобы нарушенном Киевом «энергетическом перемирии».



«Мы считаем, что это перемирие, которое было предложено президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, уже нарушено со стороны «киевского режима». Как дальше американская сторона будет управляться с этим «обезумевшим террористическим отребьем» – вот это большой вопрос. Как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло?», – сказала она.



В пресс-службе Генерального штаба ВСУ обвинения в обстреле станции назвали безосновательными.



«Эта станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. В частности, летом прошлого года она подверглась бомбардировке управляемыми авиабомбами, а три дня назад россияне снова ударили по ней авиабомбами. Уже сегодня противник усилил свое спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией – обстрелял этот объект из артиллерии. Стоит добавить, что ранее войска РФ использовали трубу магистрального газопровода для скрытого перемещения своих подразделений. Россияне продолжают производить многочисленные фейки и стремятся ввести в заблуждение международное сообщество», – отметили в Генштабе.

Напомним, что в ночь на 21 марта Россия массированно атаковала Одессу и Запорожье.