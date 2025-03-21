Франция усилила разведку у Крыма: самолеты у Черного моря

В начале марта французский самолет E-3F SDA (система радиолокационного обнаружения и наведения) вошел в воздушное пространство над акваторией Черного моря. Он находился в сопровождении двух истребителей: по разным данным, это могли быть Rafale C или Mirage 2000D. Об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец.







Кроме того, по информации российских источников, вблизи Крыма активно и регулярно работает французский самолет Beech King Air 350 ER. Это легкий разведывательный и наблюдательный самолет, предположительно базирующийся на румынских авиабазах.

Оснащение Beech King Air 350 ER:

Оптико-электронная система обнаружения

Система спутниковой связи (Satcom)

Радиоэлектронная разведка

Лазерный целеуказатель для наведения высокоточного оружия

По мнению экспертов, президент Франции Эммануэль Макрон явно демонстрирует свою позицию не только Кремлю, но и Вашингтону.

Напомним, Великобритания и Франция уже обсуждали нанесение ударов по территории России, если та нарушит условия перемирия.