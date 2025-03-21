Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Франция усилила разведку у Крыма: самолеты у Черного моря

21 марта 2025, 13:50

Франция усилила разведку у Крыма: самолеты у Черного моря

В начале марта французский самолет E-3F SDA (система радиолокационного обнаружения и наведения) вошел в воздушное пространство над акваторией Черного моря. Он находился в сопровождении двух истребителей: по разным данным, это могли быть Rafale C или Mirage 2000D. Об этом сообщил украинский военный обозреватель Константин Машовец.



Кроме того, по информации российских источников, вблизи Крыма активно и регулярно работает французский самолет Beech King Air 350 ER. Это легкий разведывательный и наблюдательный самолет, предположительно базирующийся на румынских авиабазах.

Оснащение Beech King Air 350 ER:

  • Оптико-электронная система обнаружения
  • Система спутниковой связи (Satcom)
  • Радиоэлектронная разведка
  • Лазерный целеуказатель для наведения высокоточного оружия

По мнению экспертов, президент Франции Эммануэль Макрон явно демонстрирует свою позицию не только Кремлю, но и Вашингтону.

Напомним, Великобритания и Франция уже обсуждали нанесение ударов по территории России, если та нарушит условия перемирия. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Франция Эммануэль Макрон
Прочее
Крым Патрулирование Черное море

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
09:09
Дрон ГУР снял момент ухода от удара «Панциря»
23:00
Главное за день: РФ судит военных, взятым в плен в Курской области. Атака на Кропивницкий
18:30
Государственная измена: прокуратура передала в суд дело экс-судьи из Донецка
17:02
В ОВА рассказали о проблемах со скорой помощью в оккупированном Северскодонецке
15:45
Паспорт РФ или депортация: украинцев обязали покинуть территорию России до 10 сентября или «узаконить» свое пребывание
15:22
В захваченной Горловке погибла женщина в результате обстрела
12:50
Оккупанты приговорили жителя Бердянска к 14 годам тюрьмы
12:14
В оккупированной Горловке из-за обстрела пострадали два человека
11:35
В Севастополе под машиной экс-командира «Беркута» нашли подозрительный сверток
11:12
Партизаны обнаружили склад боеприпасов армии РФ на разрушенном заводе в оккупированном Луганске. Где он находится
10:25
В группировке «ДНР» заявили, что предотвратили теракт в захваченном Мариуполе
23:00
Главное за день: Разговор Зеленского и Трампа. Новый обмен пленными
18:03
Кого РФ лишила права собственности на оккупированных территориях. Разъясняем новое постановление Путина
17:06
На Луганщине ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его «подозревают» в призывах наносить ракетные удары по ВС РФ
12:55
ВСУ ударили по базе оккупантов в детском лагере Скадовска
12:12
В розыск объявлены коллаборанты из Горловки, избивавшие пленного правоохранителя из Мариуполя
11:14
Вблизи оккупированного Алчевска произошла авария на водопроводной станции: без питьевой воды более 250 000 человек
11:10
В оккупированной Горловке в результате обстрела ранены 11 человек
23:00
Главное за день: О чем договорились Путин и Трамп. Загрязнение воды в оккупации
18:13
Россияне изолируют от внешнего мира оккупированное Рубежное: в ОВА рассказали, что происходит
все новости
15:53
ВСУ уничтожили российскую систему ПВО «Бук-М1» на одном из ключевых направлений
15:17
Умер военнослужащий и медик из Покровска
14:45
На Торецком направлении идет зеркальная охота с применением дронов – ВСУ
14:14
Россияне усилили штурмы на севере Купянска, бои продолжаются
13:59
Украинские войска уничтожили пункт управления БПЛА российской армии в Луганской области: кадры
13:50
Франция усилила разведку у Крыма: самолеты у Черного моря
13:41
Россия атаковала Донетчину: есть жертва и пострадавшие
13:25
Ночной удар по Запорожской области: разрушены жилые дома
12:50
Германия арестовала российский танкер со 100 тыс. тонн нефти
12:35
Рада хочет расширить полномочия Нацгвардии против митингов
11:59
Оккупанты ночью ударили по Родинскому: вспыхнул пожар
11:56
Удар по аэродрому «Энгельс-2»: возможны потери у РФ
11:45
Войска России ударили по Херсону: разрушено заведение дошкольного образования, есть раненая
11:05
ВСУ отбили штурм армии РФ на Северском направлении: подбита бронетехника и уничтожен десант россиян
10:50
Россияне шантажом откровенных фото заставили 14-летнюю готовить теракт
10:33
Массированная атака БПЛА по Украине: ПВО сбила 114 российских целей
10:12
В России на горящей после атаки дронов нефтебазе произошел взрыв: пожар стал масштабнее, есть пострадавшие
09:45
Российские войска продвинулись у Запорожья Донецкой области — DeepState
09:35
Армия РФ за сутки ранила семь гражданских в Донецкой области
09:32
В Курской области под удар попала газоизмерительная станция «Суджа»: пожар видно за несколько километров
все новости
ВИДЕО
Удар по российскому ЗРК «Бук-М1». Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российскую систему ПВО «Бук-М1» на одном из ключевых направлений
21 марта, 15:53
Удар по пункту управления БПЛА россиян на Луганщине. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили пункт управления БПЛА российской армии в Луганской области: кадры
21 марта, 13:59
Результат атаки рф на Запорожскую область. Фото: кадр из видео Ночной удар по Запорожской области: разрушены жилые дома
21 марта, 13:25
Удар по российской бронетехнике на Северском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ отбили штурм армии РФ на Северском направлении: подбита бронетехника и уничтожен десант россиян
21 марта, 11:05
Взрыв на горящей нефтебазе в Краснодарском крае РФ. Фото: кадр из видео В России на горящей после атаки дронов нефтебазе произошел взрыв: пожар стал масштабнее, есть пострадавшие
21 марта, 10:12
Пожар на газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. Фото: соцсети В Курской области под удар попала газоизмерительная станция «Суджа»: пожар видно за несколько километров
21 марта, 09:32

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор