Суд по делу о гибели журналистки Анастасии Волковой пройдет в закрытом режиме

18 марта Славянский городской суд Донецкой области назначил к судебному рассмотрению обвинительный акт по уголовному производству, связанному со смертью Анастасии Волковой. Все заседания по делу будут проходить в закрытом режиме. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила адвокат Вера Ястребова, представляющая интересы семьи погибшей.



Прокурор в ходе процесса настаивал на закрытом рассмотрении, аргументируя это тем, что обвиняемый является военнослужащим. Обвиняемый и его защитник поддержали эту позицию.



В то же время адвокат Вера Ястребова выступила против закрытого формата:



«В данном производстве отсутствуют основания для закрытого судебного разбирательства. Закрытый процесс возможен только в исключительных случаях, например, для защиты государственной тайны или персональных данных потерпевших. Его применение должно быть обоснованным, а не произвольным».



По ее словам, отсутствие гласности может ограничить право обвиняемого на защиту, так как общественный контроль способствует беспристрастности суда.



«Европейский суд по правам человека неоднократно подчеркивал, что ограничения открытости должны быть оправданы конкретными обстоятельствами», — отметила адвокат.



Суд вынес постановление, согласно которому дело будет рассматриваться в закрытом порядке.



Мотивы, которыми суд руководствовался при принятии этого решения, должны быть указаны в процессуальном документе (постановлении).



В комментарии Вера Ястребова добавила:



«Если нет веских и четко обоснованных оснований для закрытого судебного разбирательства, его применение нарушает принцип гласности правосудия, ущемляет права обвиняемого и может свидетельствовать о попытке скрыть важные обстоятельства дела».



Адвокат подчеркнула, что в таком случае необходимо получить четкое объяснение причин закрытия процесса, иначе это решение может быть обжаловано.

Напомним, что ДТП произошло 30 мая 2024 года. Анастасия была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Удар был такой силы, что автомобиль «ВАЗ» отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте, а журналистка скончалась в больнице. За рулем микроавтобуса находился военнослужащий.



В августе стало известно, что для сообщения о подозрении водителю микроавтобуса не хватает результатов экспертизы.



Однако в декабре сотрудники Государственного бюро расследований все-таки сообщили военнослужащему о подозрении в совершении смертельного ДТП. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.



В январе Бабушкинский районный суд Днепра отпустил на поруки подозреваемого водителя.