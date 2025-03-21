Россияне усилили штурмы на севере Купянска, бои продолжаются

Активность российских войск на севере Купянска растет — враг продолжает штурмовые действия. Об этом сообщает автор Telegram-канала «Офицер+».



Небольшие группы пехоты при поддержке дронов и артиллерии пытаются штурмовать Кондрашовку и Малую Шапковку. Их цель — перекрыть логистические пути и охватить Купянск с севера.

Места продвижения оккупантов РФ на север от Купянска.

«Ситуация тяжелая, вражеские ДРГ уже активно проникают в эти населенные пункты», — говорится в сообщении.



По данным Генштаба ВСУ, за сутки на Купянском направлении произошло восемь атак. Украинские защитники отбили штурмы в районах Песчаного, Ивановки, Кругляковки, Загрызово, а также в направлении Петропавловки.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступательные действия на Кондрашовку, что к северу от Купянска.