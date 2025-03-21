Атака дронов на военный аэродром в Энгельсе: поражен склад авиационных боеприпасов, ранены солдаты РФ

Детонация боеприпасов на российском аэродроме в Энгельсе. Фото: соцсети

Ночью 20 марта в результате атаки беспилотников поражен склад авиационных боеприпасов на военном аэродроме в городе Энгельс Саратовской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на источники.



На объекте произошел пожар. Спустя несколько часов там начали детонировать боеприпасы. Кроме того, трое военнослужащих РФ получили ранения. Всего территорию области атаковали более 50 БПЛА.



Жителей близлежащих домов – 120 человек – эвакуировали из опасной зоны. Повреждения получили 180 частных домов. Местная власть ввела режим ЧС муниципального уровня.

Напомним, что эта атака на Энгельс стала самой массированной с начала полномасштабной войны.



В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому в Энгельсе.