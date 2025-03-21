Украина не планирует контакты с Россией на переговорах в Саудовской Аравии — МИД

Спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал заявления спецпосланника президента США Кита Келлога о формате переговоров с участием Украины и России в Саудовской Аравии, запланированные на 24 марта.



«Мы рассматриваем эту встречу как техническую и украинско-американскую двустороннюю. О беготне какой-то по комнатам мне ничего не известно», — заявил Тихий в ходе брифинга в Киеве в пятницу.



Он также подчеркнул: «Контактов с россиянами не запланировано у украинской технической команды, насколько мне известно».



«И я не буду спекулировать на тему, когда будут или не будут прямые контакты. По состоянию на сегодня, мы общаемся с американской стороной. Американская сторона общается с российской стороной», — добавил представитель МИД.



Тихий напомнил, что подобная модель уже применялась ранее и доказала свою эффективность, в частности — в рамках Черноморской зерновой инициативы.



Ранее Кит Келлог допустил, что на переговорах в Саудовской Аравии украинская и российская делегации могут находиться в разных комнатах, а представители США будут перемещаться между ними.

Напомним, что 18 марта президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого последний пообещал прекратить атаки на энергетику и инфраструктуру Украины и якобы отдал соответствующий приказ российским военным. Обстрелы и атаки беспилотников со стороны российской армии не прекратились.