Автомобиль российских военных взорвался в оккупированном Скадовске — осталась груда металла

В оккупированном Скадовске (Херсонская область) вечером 20 марта произошел взрыв автомобиля, в котором находились двое российских офицеров. Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины.

«20 марта 2025 года около 20:40 на улице Мира во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль Nissan. В пикапе находились двое офицеров российской оккупационной армии», — говорится в сообщении.

ГУР добавляет: «За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие». Однако прямо ведомство не указало, что причастно к ликвидации оккупантов.

Как сообщалось, в ночь на 28 февраля 2025 года в Приморском районе оккупированного Мариуполя члены сопротивления подорвали автомобиль сотрудника ФСБ.