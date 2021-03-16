Генпродюсер заблокированного телеканала «112 Украина» Артем Марчевский заявил, что снял свою кандидатуру с выборов в Верховную Раду в округе №50 на Донетчине.



Он баллотировался от «Оппозиционной платформы – За жизнь».



«Мне пришлось прервать работу на округе и экстренно вернуться в Киев. У моих родителей подтвердился COVID-19 и, к сожалению, в связи с рядом хронических заболеваний, протекает он в очень тяжелой форме», – сообщил Марчевский в Facebook.



Он отметил, что «как сын, сегодня должен быть рядом с мамой и папой, их здоровье сейчас важнее политической борьбы».



«Как мужчина – я не имею права эту политическую борьбу продолжать «на расстоянии», это не честно по отношению к людям», – добавил Марчевский.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 19 кандидатов по округу №50 в Донецкой области на промежуточные выборы народных депутатов Украины, которые состоятся 28 марта. В состав округа входят города Доброполье, Мирноград и Покровск, а также Добропольский район.