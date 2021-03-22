Ринат Ахметов и Сергей Курченко. Фото из открытых источников

Кураторы так называемой «русской весны», чтобы получить хоть какую-то поддержку в 2014-м году, вооружились кроме прочего лозунгами о борьбе с украинскими олигархами.



Но лозунги до сих пор так и остались лозунгами. Контроль над крупнейшими промышленными предприятиями Донбасса, большинство из которых входили в состав холдинга олигарха Рината Ахметова, просто перешли в руки другого олигарха, Сергея Курченко. Этот человек, приближенный к семье бывшего президента Украины Виктора Януковича, покинул Украину наряду с другими представителями прошлой власти. И, судя по публикациям российских медиа, начиная с 2017-2018 года получил практически полный контроль над промышленностью по ту сторону линии фронта.



Российские СМИ неоднократно писали о том какую «роскошную жизнь» ведет Курченко в Москве. Издание The Insider писало, что он нанял много охраны и купил дом за 35 миллионов долларов.



И хотя на словах в Донецке и Луганске сейчас «народная власть», в реальности олигархи продолжают эксплуатировать местную промышленность, но теперь уже без всякого контроля со стороны государства и обязательств перед людьми.

Донецк промышленный. Фото: z1uk.livejournal.com

Тем временем Киев декларирует новый «крестовый поход» против олигархов. Вслед за санкциями против бизнеса, связанного с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком и его окружением, заговорили и о Сергее Курченко. Его фамилия всплыла в контексте скандала связанного с ПАО «Донецкоблгаз», которое ограничило поставки голубого топлива «Донецктеплокоммунэнерго», после чего перед жителями подконтрольных Украине территорий Донецкой области возникла угроза остаться без теплоснабжения во время холодов.



Официально в числе собственников «Донецкоблгаза» были две компании из Гонконга, но их связывают с Сергеем Курченко. В открытых источниках информации о причастности олигарха к компании недостаточно, но она, судя по всему, есть у СБУ. 19 марта Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции как против самого беглого олигарха, так и против двух гонконгских фирм.



Помимо Курченко максимально возможные по объему санкции ввели против чиновников времен Януковича, и самого экс-президента.



Именно совет национальной безопасности и обороны стал главным инструментом Зеленского в противостоянии с финансово-промышленными группами, когда стало очевидно, что «засланные козачки», как выразился сам президент, от олигархов есть и в его партии «Слуга народа». Монобольшинство в Раде перестало быть таковым и на постоянной основе поддерживать инициативы главы государства.



Президент считает, что контроль олигархов над стратегическими секторами промышленности и экономики позволяет шантажировать власть.



По мнению ряда экспертов, власть пока не решалась открыто идти против интересов признанного вновь самым богатым украинцем выходца из Донецка — Рината Ахметова. Но появились признаки того, что ситуация меняется.



Решением Кабинета министров Украины со своего поста был уволен представитель одной из крупнейших государственных компаний «Укрзализныця». Как писало профильное издание «Минтранс», одной из причин увольнения может быть сделка на грузовые перевозки, заключенная с компанией Ахметова «Метинвест». Якобы эта сделка очень выгодна для олигарха и невыгодна для государственной компании. В то же время бывшие руководители госпредприятия отрицают, что действовали в интересах олигархов.



На подконтрольной территории Донбасса структуры Ахметова продолжают оказывать влияние на государственную политику. Через выходцев из Партии регионов в городах Донбасса, стратегически важных для бизнеса олигарха, таких как, например, Мариуполь, руководящие должности занимают члены партии «Оппозиционный блок». Лидером этой политсилы является бизнес-партнер Ахметова, Вадим Новинский.



Неотъемлемой частью построения удачного бизнеса донецким олигархом является и традиция хороших отношений с президентами.



Намерен ли нарушить эту традицию Зеленский? Ведь для главы государства очень опасно вступать в конфликт со всеми олигархами одновременно. Их медийный ресурс способен уничтожить любую репутацию.



Также олигархи не скупятся на инвестиции или благотворительные проекты вроде двух сотен новых машин для скорой помощи, но только вот финансируются они из состояния, заработанного на привилегированном доступе к ресурсам, который открывается за счет лоббистов олигархов на разных государственных уровнях.



От успеха или неуспеха власти в борьбе с олигархией во многом будет зависеть и будущее промышленности Донбасса.



Подробнее об этом, а также с комментариями экспертов можно ознакомиться в сюжете «Новостей Донбасса»: