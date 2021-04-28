Политический кризис. Почему Славянск оказался на грани введения военно-гражданской администрации?

Славянск охватил политический кризис после местных выборов

Славянск — третий по величине город Донецкой области на подконтрольной территории. Осенью здесь, как и по всей Украине, прошли местные выборы. С момента избрания новой муниципальной власти в Славянске до сих пор так и не смогли принять городской бюджет. В ситуации разбирались корреспонденты «Новостей Донбасса».



Предвыборная борьба была ожесточенной, в финале за кресло градоначальника сражались Вадим Лях от «Оппозиционного блока», который одержал в итоге победу, и Павел Придворов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» («ОПЗЖ»), которая сформировала большинство в депутатском корпусе Славянского горсовета.



Конфликт между мэром и депутатским большинством



После окончания выборов противостояние политических сил перенеслось в сессионный зал. Шесть фракций фактически разделились на два лагеря. Главный конфликт возник между городским головой от «Оппоблока» и депутатским большинством от «ОПЗЖ», к которым присоединились экс-мэр Славянска Неля Штепа и бывший народный депутат Олег Недава, каждый со своими соратниками. Совокупно у трех партий – «ОПЗЖ» (Павел Придворов), «Партии мира и развития» (Неля Штепа) и «Нашего края» (Олег Недава) – 23 голоса из 38.



Разногласия в городской власти только обострялись, и через почти полгода после выборов принятие жизненно важных для громады решений фактически заблокировано.



Сначала не сошлись на секретаре горсовета, который в определенных случаях может осуществлять полномочия городского головы. Кандидатуру депутата от «Слуги народа» Ольги Алтуниной, которую выдвинул Вадим Лях, депутаты не поддержали, а на кандидата от депутатского большинства – Евгения Ляхового – мэр наложил вето.

Мэр Славянска Вадим Лях

«Во-первых, 27 января депутаты подали заявление о рассмотрении на сессии кандидатуры Ляхового в качестве секретаря городского совета. На этом заявлении стоит и подпись самого Ляхового, что является конфликтом интересов и, соответственно, нарушением закона. Во-вторых, в отличии от Алтуниной, кандидатура Ляхового не обсуждалась на депутатских комиссиях. Лишь на одной из пяти комиссий состоялось голосование по ней», – пояснил Вадим Лях свое решение.



«Сегодня в горсовете есть "большинство", которых 23 человека. Например, для принятия любого документа или бюджета нужно всего 20 голосов и "большинство" могло бы проголосовать за любой документ, который они бы посчитали нужным. Они могли бы прийти на сессию, преодолеть вето, и Ляховой сегодня был бы секретарем», – комментирует ситуацию Ольга Алтунина.

Депутат от «Слуги народа» Ольга Алтунина

Но в «ОПЗЖ» не видели смысла в оспаривании решения, и грубых нарушений в подаче своего кандидата также не видят.



«Конечно, это можно расценивать, как небольшое нарушение. Но, в принципе, эта подпись (Ляхового, – ред.) не влияла, потому что это была 23-я подпись, а для инициативы данного проектного решения нужно было набрать 20 голосов. То есть в принципе, это формализм. Для преодоления вето нужно набрать 26 голосов, то есть две трети от конституционного большинства в горсовете», – пояснил депутат от «ОПЗЖ» Иван Особов позицию своей фракции.

Депутат от «ОПЗЖ» Иван Особов

Далее фракции «ОПЗЖ», «Наш край» и «Партия мира и развития» обвинили Вадима Ляха в блокировании работы городского совета, а сами начали саботировать сессии, не появляясь на них.



Мэр не пошел на «сделку»



Сегодня в «ОПЗЖ» проблему видят в том, что мэр Славянска якобы просто не пошел на «сделку» с большинством депутатского корпуса.



«Это была попытка оказания такого своеобразного давления на нашего мэра. Мы показали свою позицию, что мы не можем быть просто депутатами для того, чтобы просто нажимать кнопки. Мы предложили с самого начала сформировать управленческую вертикаль, но при условии присутствия наших представителей в исполнительной власти. Но Вадим Михайлович говорит, что это его команда и если вдруг будут представители от "большинства", то мы якобы будем блокировать работу городского головы», – говорит Иван Особов.



Вадим Лях на такие обвинения отвечает, что «не хочет видеть в своей команде людей, которые по команде сверху завтра начнут меня "мочить" и саботировать выполнение решений».



«Поэтому я и настаиваю, чтобы было как по закону — мэр должен выдвигать свою команду, совет утверждает, а дальше принимает бюджет и остальные вопросы. Но свобода действий у мэра должна быть и в кадровых вопросах», – обозначил мэр Славянска свою позицию в интервью изданию «Деловой Славянск».



Неожиданную поддержку на данном этапе мэр получил от вчерашних политических противников в лице фракции «Европейская солидарность».



«Законом предусмотрено выдвижение заместителей городским головой. Не соглашается с этим "большинство", и вот на таком основании происходит конфликт. Вот именно сейчас они пытаются воплотить эту тактику и поставить своих заместителей», – поясняет депутат Славянского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Александр Белименко.

Александр Белименко, депутат горсовета от «Европейской солидарности»

«Оказывается, наши местные элиты не способны действовать в условиях "не своего" мэра. Эта ситуация в Донецкой области да и во всей Украине показывает, что нужно, чтобы мэр и большинство городского совета представляло одну политическую силу», – отмечает координатор центра «Дій-Краматорськ» Андрей Романенко.



Город без бюджета



Пока фракции обмениваются взаимными обвинениями и делят сферы влияния, под ударом оказался важнейший для любого города ресурс – деньги. Главный финансовый документ города не принят. Сегодня Славянск живёт по 1/12 бюджета прошлого года. Это когда городом могут использоваться средства, рассчитанные не более чем на один месяц потребностей.



«Но в мае–июне наши работники образования пойдут в отпуск. У них длинные отпуска, по два месяца. Им нужно будет выплатить зарплату за май и за июнь, и за июль им нужно будет выплатить в качестве отпускных. А нашим финансированием по 1/12 мы можем только один месяц закрыть. Следовательно, учителя не получат отпускные и начнутся социальные недовольства», – прогнозирует депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Алтунина.



Без бюджета город не выплачивает часть льгот и не может начинать ремонты. Особенно ощутимо отсутствие бюджета стало после провала моста в Славянске в начале марта, через который пролегал наиболее короткий маршрут до ряда южных городов области. Финансирование его ремонта в экстренном порядке пришлось взять на себя области.



«Там, где бюджет облгосадминистрации применяется для развития самостоятельной громады, которой стала Славянская объединенная территориальная громада, меня это не может не наталкивать на мысль с ярко выраженным негативным оттенком», – комментирует ситуацию глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко

Быть или не быть ВГА в Славянске



В итоге городской голова Вадим Лях после срывов сессий горсовета обратился к главе области Павлу Кириленко с предложением ввести военно-гражданскую администрацию (ВГА). По его мнению, другого способа разблокировать работу депутатского корпуса он не видит.



«Я не беру сейчас привязку к каким-то депутатским фракциям. Я говорю о фактическом выполнении или невыполнении ими своих полномочий. Так вот факт практического невыполнения – налицо», – продолжил Кириленко.



Еще в марте ни глава Донецкой ОГА, ни одна из политических партий в Славянске, ни сам мэр Лях не видели необходимости во введении военно-гражданской администрации. Теперь политические силы снова разделились на два лагеря. Одни называют создание ВГА безосновательным решением, другие – единственным выходом из ситуации.



«Сессии проводятся, комиссии депутатские проводятся, конституционную составляющую, то есть законы, – мы не нарушали. Нет никаких оснований, чтобы вводить военно-гражданскую администрацию в городе», – считает депутат Славянского горсовета от фракции «ОПЗЖ» Иван Особов.



«Ключевое – это развитие города, и если он будет развиваться при ВГА, я в этом катастрофы большой не вижу», – высказала свою точку зрения депутат от «Слуги народа» Ольга Алтунина.



По информации из наших источников, вероятнее всего, военно-гражданскую администрацию в Славянске все-таки введут. В этом случае автоматически прекратит свои полномочия как мэр, так и совет, а в городе должны быть назначены перевыборы, до которых все управленческие функции на себя возьмет назначенный президентом глава ВГА.



Временная мера



«Если исходить из формальных оснований и закона "О военно-гражданских администрациях", которые прописаны очень рамочно, то возможность ввести ВГА в Славянске есть. Есть вопросы фактического самоустранения деятельности горсовета, неисполнение полномочий», – говорит аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.



Но, по его мнению, этот конфликт мэра и городского совета можно решить иначе – основываясь на законе «О местном самоуправлении в Украине». Потому что ввести ВГА легко, но провести обратную процедуру будет потом сложнее.

Славянск до сих пор живет без городского бюджета

«Городской голова может обратиться в Верховную Раду относительно назначения внеочередных выборов городского совета. Если у Рады будут основания для такого решения, то будут назначены досрочные выборы. И тогда нет риска, что выборы будут постоянно откладываться, а эти угрозы возникают в случае введения ВГА», – пояснил Клюжев.



Если все-таки военно-гражданская администрация в Славянске будет, то глава ДонОГА Павел Кириленко уверяет, что это временная мера – до момента проведения внеочередных выборов.



«Определенные политические силы пытались сказать где-то зимой: вы посмотрите как развиваются ВГА и что там происходит. Не нужно ассоциировать ВГА с комендантским часом, хождением строевым шагом. Это та мера, которая поможет вернуть жизнь в этот город. И выборы там будут проводиться, но после того, как пройдет перезагрузка и переоценка, прежде всего, местными жителями, их ценностей и взглядов, в том числе политических», –резюмировал Павел Кириленко.