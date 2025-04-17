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Трамп ждет ответа от Путина до конца недели

17 апреля 2025, 21:21

Трамп ждет ответа от Путина до конца недели

Трамп ждет ответа от Путина до конца недели

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение в отношении РФ после получения от Москвы информации. Он ожидает ответа до конца текущей недели.

Во время совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджей Мелони в Вашингтоне на вопрос журналистки, как долго он будет ждать ответа Владимира Путина на его предложение о прекращении огня перед тем как введет в отношении РФ пошлины или новые санкции, Трамп ответил: «Посмотрим, что это будет. Мы услышим от них на этой неделе, на самом деле очень скоро, и увидим. Но мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились».

На вопрос журналиста относительно его отношения к возможному участию Италии в отправке миротворческого контингента в Украину вместе с Великобританией и Францией, Трамп ответил: «Миротворческие миссии всегда мне нравятся, я не против миротворческих миссий».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского и Байдена в том, что они «проделали ужасную работу», которая привела к началу войны в Украине.

Американская газета The Wall Street Journal сообщает о противоречиях в администрации Трампа по поводу отношений с Россией. Марко Рубио и Кит Келлог советуют президенту США занять более жесткую позицию.

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