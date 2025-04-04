Зеленский объяснил, почему пошлины США не критичны для Украины

Введение новых пошлин администрацией президента США не окажет негативного влияния на поставки оружия Украине или на украинскую экономику в целом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 4 апреля во время общения с журналистами.



«Объёмы военной помощи не зависят от этих пошлин — это главное», — отметил глава государства.



По его словам, общий товарооборот между Украиной и США невелик: «Сегодня он составляет около 3,5–3,8 миллиарда долларов. Мы понимаем, что пошлины, например, на украинскую металлургию существовали и раньше — 25%. Во время войны тариф был снижен, сейчас он вернулся на прежний уровень. Но это не такие объёмы, из-за которых стоит говорить о проблеме».



Зеленский подчеркнул, что хотя для экономики такие меры и не являются позитивными, в целом они не создадут ощутимого давления.



«Для экономики это, конечно, не хорошо, но на нас это не повлияет критично», — подытожил он.



В то же время Европейская бизнес-ассоциация предположила, что применение 10% пошлины США может быть болезненным для производителей металлургической продукции, некоторые украинские производители даже могут выйти с американских рынков.

В апреле 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о введении новых тарифных мер, направленных на изменение торговых отношений Соединенных Штатов с другими странами. 2 апреля он подписал исполнительный указ, вводящий базовую пошлину в размере 10% на все импортируемые товары, за исключением продукции из Канады и Мексики. Эта мера вступит в силу 5 апреля.



Дополнительно с 9 апреля будут введены повышенные «взаимные» тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами с США. Например, на товары из Китая была наложена пошлина в размере 34%, на продукцию из Вьетнама — 46%, а на товары из Европейского Союза — 20%.