Зеленский: Россия целенаправленно ударила по Херсонской ТЭЦ

Россия нанесла удар FPV-дроном по Херсонской ТЭЦ — и это был не случайный обстрел, считает президент Украины Владимир Зеленский.



«Сегодня в Херсоне — очередной целенаправленный удар российского FPV-дрона по энергетическому объекту, по Херсонской теплоэлектроцентрали. Такие атаки не случайны. Россияне прекрасно знают, куда наносят удары, и что это объект энергетической инфраструктуры, который должен быть защищён от атак в соответствии с теми обещаниями, которые они давали американской стороне», — сказал Зеленский в своём вечернем обращении.



Он подчеркнул, что обещания Москвы традиционно заканчиваются ударами: «Ракеты, дроны, бомбы, артиллерия — вот чем заканчивается любая российская дипломатия. Для них слово "дипломатия" ничего не значит».



По мнению президента, единственным действенным ответом может быть усиление давления на Россию.



«Необходимо достаточное давление, чтобы они ощущали последствия каждого обмана, каждого удара, каждого дня, когда от их действий гибнут люди и продолжается война», — подытожил он.

На данный момент Россия не соблюдает энергетическое перемирие, несмотря на ранее данные обещания, в том числе — в рамках дипломатических сигналов, направленных США.

Войска РФ продолжают наносить удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины, в том числе с применением дронов-камикадзе (FPV), ракет и планирующих авиабомб.

Кроме удара по Херсонской ТЭЦ, были зафиксированы и другие атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 4 апреля Харьков подвергся атаке шестью дронами-камикадзе типа «Шахед», в результате чего погибли 5 человек, а 34 получили ранения. Также российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу, что также привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.