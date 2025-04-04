Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Зеленский: Россия целенаправленно ударила по Херсонской ТЭЦ

04 апреля 2025, 22:07

Зеленский: Россия целенаправленно ударила по Херсонской ТЭЦ

Россия нанесла удар FPV-дроном по Херсонской ТЭЦ — и это был не случайный обстрел, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня в Херсоне — очередной целенаправленный удар российского FPV-дрона по энергетическому объекту, по Херсонской теплоэлектроцентрали. Такие атаки не случайны. Россияне прекрасно знают, куда наносят удары, и что это объект энергетической инфраструктуры, который должен быть защищён от атак в соответствии с теми обещаниями, которые они давали американской стороне», — сказал Зеленский в своём вечернем обращении.

Он подчеркнул, что обещания Москвы традиционно заканчиваются ударами: «Ракеты, дроны, бомбы, артиллерия — вот чем заканчивается любая российская дипломатия. Для них слово "дипломатия" ничего не значит».

По мнению президента, единственным действенным ответом может быть усиление давления на Россию.

«Необходимо достаточное давление, чтобы они ощущали последствия каждого обмана, каждого удара, каждого дня, когда от их действий гибнут люди и продолжается война», — подытожил он.

Читайте также:

РФ ударила по Кривому Рогу: более 50 человек пострадали, более 10 — погибли

На данный момент Россия не соблюдает энергетическое перемирие, несмотря на ранее данные обещания, в том числе — в рамках дипломатических сигналов, направленных США.

Войска РФ продолжают наносить удары по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины, в том числе с применением дронов-камикадзе (FPV), ракет и планирующих авиабомб.

Кроме удара по Херсонской ТЭЦ, были зафиксированы и другие атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В ночь на 4 апреля Харьков подвергся атаке шестью дронами-камикадзе типа «Шахед», в результате чего погибли 5 человек, а 34 получили ранения. Также российские войска нанесли удар баллистическими ракетами по Кривому Рогу, что также привело к разрушениям и жертвам среди мирного населения.

ТЕГИ

Места
Херсон
Прочее
перемирие последствия обстрела мирное урегулирование

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:13
В группировке «ЛНР» заявили, что цены на жилье на оккупированной территории выше, чем в Ростовской области РФ
16:07
В оккупированной Горловке при обстреле погибла женщина
12:01
На Луганщине оккупанты запретили несовершеннолетним ночью выходить из дома: «ЛНР» приняла «закон» – ОВА
11:29
Оккупанты в Луганской области угрожают выселением украинцам
23:24
Главное за день: Удар по Харькову. Зеленский заявил о «возможных компромиссах»
22:31
Жительницу оккупированного Луганска заключили в колонию на 17 лет
19:20
В Горловке молодой парень без прав сбил девочку и скрылся
23:22
Главное за день: РФ ударила по Харькову и Кривому Рогу. Эвакуация из опасных зон
19:45
Бывшего «мэра» оккупированного Енакиево обвиняют во взятке 15 миллионов рублей
16:17
Бездомные собаки нападают на мариупольцев
14:58
Оккупанты готовят новую волну мобилизации в Мелитополе
11:00
Оккупанты заберут у фермеров Луганщины часть урожая для армии РФ
23:00
Главное за день: В Польше задержали пропагандиста из ОПЗЖ. Оккупанты атаковали Покровск
14:57
В марте армия РФ захватила в 6 раз меньше территории Украины по сравнению с ноябрем 2024 года
12:44
Оккупанты отменили ремонт дорог на ВОТ Херсонщины
11:49
Российские военные продвинулись в Разливе и еще возле двух населенных пунктов — DeepState
10:10
Авиация ВСУ точечно поразила штаб оккупантов в Олешках
23:00
Главное за день: Продолжаются переговоры о полезных ископаемых. Оккупанты пытаются проникнуть в Торецк
18:04
На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы: в ОВА рассказали, что известно
16:50
Россия вывезла 39 украинских детей под видом «реабилитации»
все новости
22:07
Зеленский: Россия целенаправленно ударила по Херсонской ТЭЦ
21:27
Зеленский объяснил, почему пошлины США не критичны для Украины
21:00
РФ ударила по Кривому Рогу: более 50 человек пострадали, более 10 — погибли (дополнено)
20:30
Местные бюджеты Донетчины получили почти 13 млн грн за размещение переселенцев
18:43
Еще троих пожилых женщин с инвалидностью эвакуировали из Донецкой области
18:04
Пограничники взяли в плен 61-летнего военного РФ на Сумщине
17:44
Авиация ВСУ уничтожила пункт управления оккупантов
17:29
Россия уничтожила более 200 тысяч объектов гражданской инфраструктуры в Украине — Ермак
17:23
Украина расширяет грантовую поддержку бизнеса на прифронтовых территориях
17:13
В группировке «ЛНР» заявили, что цены на жилье на оккупированной территории выше, чем в Ростовской области РФ
16:48
ВСУ сдерживают попытки прорыва РФ в районе Кондрашовки
16:30
Рубио: Трамп не допустит бесконечных переговоров с Россией
16:26
Дроны ВСУ уничтожили российский «Железный Капут» с бойцами внутри
16:15
В Торецке и Часов Яре российские военные заставляют жителей перевозить тела погибших оккупантов – ВСУ
16:07
В оккупированной Горловке при обстреле погибла женщина
15:15
Разведка перехватила разговоры россиян о ликвидации своих солдат
15:02
Украинской армии удалось выстроить устойчивую оборону в районе шахт Торецка – ВСУ
14:49
Армия РФ может начать массированное наступление на Краматорском направлении
14:38
«Азов» отбил массированный штурм российской армии под Торецком: кадры с поля боя
14:04
ВС РФ усилили давление на Лиманском направлении, Ямполовка захвачена
все новости
ВИДЕО
61-летний военный РФ из Мурманска попал в плен на Сумщине. Фото: кадр из видео Пограничники взяли в плен 61-летнего военного РФ на Сумщине
04 апреля, 18:04
Массированный штурм россиян под Торецком. Фото: кадр из видео «Азов» отбил массированный штурм российской армии под Торецком: кадры с поля боя
04 апреля, 14:38
На Краматорском направлении массовое уничтожение российской пехоты Силы обороны уничтожили российскую пехоту на Краматорском направлении: 17 погибших оккупантов
04 апреля, 11:59
Результат попадания дрона по солдату РФ с миной ТМ-62. Фото: кадр из видео Оккупанты идут в штурм с минами ТМ-62 на Лиманском направлении
04 апреля, 11:56
Уничтоженная российская бронетехника на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили бронетехнику и пехоту ВС РФ под Покровском
03 апреля, 17:07
Уничтожение российского танка на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили российские танки на Лиманском направлении: видео
03 апреля, 14:05

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор