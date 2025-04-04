Россия уничтожила более 200 тысяч объектов гражданской инфраструктуры в Украине — Ермак

В результате полномасштабной агрессии Россия уничтожила 214 тысяч объектов гражданской инфраструктуры в Украине. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время финала Всеукраинского конкурса эссе на тему: «Роль искусственного интеллекта в привлечении РФ к ответственности».



По его словам, в числе разрушенного — 173 тысячи жилых домов, 4 тысячи школ и тысячи медицинских учреждений. Только по объектам энергетики, начиная с 2022 года, было нанесено 773 удара, также разрушено 9 тысяч объектов коммуникационной инфраструктуры.



Ермак также сослался на оценку Всемирного банка, согласно которой ущерб от российской агрессии составляет не менее 524 миллиардов долларов. Однако, по его мнению, реальная сумма может быть существенно выше.



Он отметил, что Украина уже работает над созданием реестра убытков, в который вносятся все объекты, пострадавшие от действий России. Здесь, по словам Ермака, важную роль может сыграть искусственный интеллект — для систематизации и обработки данных.



В то же время, как подчеркнул глава ОП, восстановить справедливость может только человек.



«То, что не под силу искусственному интеллекту, под силу дипломату», — сказал он.

Как сообщалось, Украина совместно с ЕС, G7 и международными организациями работает над созданием Реестра убытков. Ведутся переговоры о конфискации замороженных российских активов за рубежом — это около 300 млрд долларов, находящихся преимущественно в странах ЕС и G7. Эти средства могут быть направлены на восстановление Украины.