Донетчина: за сутки — трое погибших, один раненый от обстрелов РФ

За 4 апреля войска РФ ранили 1 и убили 2 жителей Донетчины. Об этом сообщили в Донецкой областной военной областной администрации. Два мирных жителя погибли в Заречном и один — в Родинском.



Один человек получил ранение в Мирном.



Оккупанты продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам региона.



С начала полномасштабного вторжения в области (без учета Мариуполя и Волновахи) погиб 3129 мирный житель, 6901 получил ранения.

Накануне РФ ударила по Кривому Рогу, в результате чего десятки человек ранены, есть погибшие.