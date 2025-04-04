Зеленский: ВСУ сдерживают 64 тысячи российских военных в Курской области

Украинские военные сдерживают крупную группировку российских войск на Курском направлении — об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами 4 апреля.



«Мы удерживаем большое количество российских военных — 64 тысячи солдат на направлении Курской области. Это серьёзная группировка, которая могла бы быть переброшена на другие участки фронта, если бы не наши бойцы. Поэтому ребята там действительно молодцы», — подчеркнул глава государства.



По словам Зеленского, Россия пытается вытеснить украинские силы из Курской области к «символическим» для себя датам:



«Мы присутствуем на территории Курской области и не только там. Очевидно, что россияне хотят успеть к своим условным „победным датам“ в следующем месяце, показать хоть какие-то успехи. Но пока они этого не добились — ситуация под нашим контролем, и это для нас крайне важно».



Он также опроверг слухи о якобы окружении украинской группировки:

«Никакого окружения нет».

По данным Института изучения войны (ISW), 2 апреля российские войска продолжили наступление вдоль границы Сумской и Курской областей, однако подтверждений расширения зоны их контроля нет. ISW, напротив, отмечает незначительное сокращение российской зоны в районе железнодорожной станции Глушково. В Белгородской области также продолжаются наступательные действия российских сил, но продвижения не зафиксировано.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы физически присутствуют на территории Курской области РФ, и это играет роль сдерживающего фактора, предотвращающего возможное вторжение российских войск в Сумскую область.