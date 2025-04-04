ВСУ сдерживают попытки прорыва РФ в районе Кондрашовки

ВСУ удалось стабилизировать ситуацию возле Кондрашовки. Фото: карта DeepState

В районе Кондрашовки, к северу от Купянска, ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил автор военного телеграм-канала «Офіцер+».



По его данным, российские войска продолжают попытки продвигаться малыми группами по оврагам и балкам, однако успеха не достигают — их эффективно уничтожают украинские дроны.



Также отмечается снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на данном участке фронта.

Ранее на Купянском направлении несколько дней продолжались ожесточенные бои за населенный пункт Кондрашовка. Противник пытался накапливаться на северной окраине села для последующего продвижения в центр.