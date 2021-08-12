Тесты на ковид и самоизоляция: Как работают новые правила на границе и КПВВ

Дорога на Меловое. Фото: Новости Донбасса

Поселок Меловое Луганской области по центральной улице Дружбы народов граничит с российским Чертково. Здесь находится пункт пропуска, который можно пересечь круглосуточно в обе стороны как на машине, так и пешком. Пока КПВВ остаются закрытыми со стороны так называемой «ДНР», большинство дончан, которым необходимо попасть на подконтрольную Украине территорию, продолжают ездить через Россию.



Как это происходит после того, как вступили в силу новые правила пересечения границы и КПВВ, – увидели журналисты «Новостей Донбасса».







Для жительницы Донецка Елены дорога к дочери займет в общей сложности двое суток.



«Я еду к дочери, а больше никак не могу попасть. А еду в Покровск. Вот вынуждена, видите как. И у меня справка переселенца там. Я как уехала, тоже так – животные, присмотреть. И границы закрылись. И вот я больше полтора года не могла ни попасть ни туда, на место постоянного проживания, ни к дочери. И внук там растет, и дочь. Ну вот сегодня, слава богу, я рада. С большими трудностями. Полтора суток точно», – говорит Елена.



Новые правила на границе



Обычный поток в Меловом – около двух тысяч человек в обе стороны за сутки. Но сейчас количество желающих вернуться домой, в Украину, увеличилось в два раза. На территории России пошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом и распространение штамма «Дельта». Чтобы не допустить того же в нашей стране, Кабинет министров Украины с 5 августа изменил условия пропуска. Теперь гражданам Украины необходимо установить мобильное приложение «Вдома» и пройти 14-дневную самоизоляцию без возможности ее прервать.



Начальница пресс-службы Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко пояснила, что изменилось в правилах пересечения границы для иностранцев.



«Иностранцы и лица без гражданства при пересечении границы должны иметь при себе медицинский полис страхования, ПЦР-тест или экспресс-тест, который сделан не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, удостоверяющий получение полной вакцинации препаратами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения. Но они также должны пойти на 14-дневную самоизоляцию без возможности ее прерывания», – сказала Летошко.



Новые изменения в особенности коснутся тех, кто пребывал на территории Российской Федерации или Индии более 7 дней за последние две недели. Те люди, кто был там меньше, – могут по-прежнему установить мобильное приложение «Вдома» с дальнейшей возможностью отмены самоизоляции при получении негативного теста на COVID-19.

Люди по-разному относятся к требованию самоизоляции

Жительница России Юлия отмечает, что длительная самоизоляция занимает время, и это неудобно.



«Я понимаю, что это опасно, но мне было бы удобнее так: сдавать тест каждый раз, когда заезжаю. Мне неудобно, две недели изоляции», – говорит Юлия.



Житель Украины Сергей иного мнения: «Нужно, значит нужно. Если в стране будут требовать, значит надо выполнять. Все требования. Если от тебя зависит здоровье граждан, почему нет. Почему нужно рисковать».



Тест за 5 минут, и без самоизоляции



Освободить себя от вынужденной 14-дневной самоизоляции можно прямо на КПП «Меловое», сдав тест на антиген. Правда услуга платная – 750 гривен.



Врач местной медицинской лаборатории Светлана отмечает, что для путешественников это удобно.



«Они сразу сдали тест и поехали. Без самоизоляции, без ничего. В день у нас две лаборатории тут находятся. Если брать за сутки – 800 людей. На глазах у людей все это делается, ничего не скрывается. Быстрый тест, это мазочек, это не кровь, никто не пугается, с удовольствием делают и идут на паспортный контроль», – рассказала врач.

Тест на антиген можно сдать прямо на пункте пропуска

Для людей, которые через Росиию едут транзитом с временно неподконтрольных территорий, обязательная самоизоляция составляет 10 дней с возможностью ее прекращения после получения негативного ПЦР или экспресс-теста.



Дончанка Елена показывает результаты на антиген, их получила за 5 минут. Работой медиков она осталась довольна: «Так хорошо девочки работают – быстро, слаженно. Ну, приятно. Мы уже уставшие с дороги, а тут присели, отдохнули. Внимание, пожелания, доброжелательные люди».



На самоизоляцию также не будут просить идти детей и подростков до 18 лет, представителей международных миссий, людей, поступающих в украинские вузы, а также тех, кто едет на вакцинацию при наличии приглашения с уникальным идентификатором или тех, кто уже прошел полный курс вакцинации и имеет документы международного образца.



При пересечении КПВВ с ОРДЛО в Донецкой и Луганской областях и в Автономной Республике Крым также необходимо будет пройти 10-дневную самоизоляцию с возможным ее прекращением в случае негативного результата ПЦР или экспресс-теста на коронавирус.



Вакцинация на КПВВ



В медицинском пункте возле КПВВ в Станице Луганской есть также возможность бесплатно пройти экспресс-тестирование и провакцинироваться вакциной CoronaVac.



Пункт вакцинации на КПВВ работает дважды в неделю: в среду и пятницу с 9 утра до 12 часов дня.



Медицинская сестра Станично-Луганской амбулатории Ольга Грабовская рассказала, почему прививают именно китайской вакциной.



«У нас здесь вакцина CoronaVac, чем она удобна – что она однодозовая, т.е. у нас одна ампула идет на одного человека. Не надо делить, как другие вакцины, там по 10 доз, по 15 доз. Люди хотят, идут, прививаются», – говорит медработница.

Вакцина CoronaVac удобна для использования на КПВВ, говорит медик

Житель Луганска Никита приехал в Станицу Луганскую специально на вакцинацию.



«Мы заполнили заявку, и буквально через две минуты нам сделали укол. Это была первая прививка. Ну, и потом уже через месяц нас записали на вторую дозу. Мы хотели Moderna, но ее не было, хотя в принципе это не столь важно. Они все сертифицированы, поэтому нам не имеет никакого значения. Главное, чтобы обезопасить себя, близких. И тем более, мы живем в Луганске на оккупированной территории, и чтобы потом было легче переходить [КПВВ], потому что будет сертификат», – рассказал луганчанин.



Для тех, кто хочет провакцинироваться препаратом Moderna, – такая возможность есть в Станично-Луганской амбулатории, которая работает ежедневно с 9 утра до 3 часов дня.