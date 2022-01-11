Россия начала учения со стрельбами возле границ Украины

Россия начала учения со стрельбами в регионах, которые граничат с Украиной. В них задействовали почти 3 тысячи военных и тяжелую технику.



По информации пресс-службы Западного военного округа, учения проводятся на общевойсковых полигонах в Белгородской, Брянской, Воронежской и Смоленской областях.



К маневрам привлекли примерно 300 единиц военной техники, включая танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и стрелковое вооружение. В сообщении указано, что главный акцент учений заключается в выполнении контрольных стрельб, а также оборудовании опорных пунктов и организации маршей.



Каждым подразделением маневры будут завершены учебным боем, включающим боевую стрельбу. Экипажами танков и бронемашин будут показаны навыки совместных действий и поражение мишеней, которые имитируют живую силу и технику условного противника на дальностях до 1200 метров.

Издание The New York Times сообщило о начале перемещения к украинской границе военных вертолетов. Это может свидетельствовать, что подготовка к нападению на Украину продолжается, считает газета.