Шольц: Нормандская четверка вскоре встретится

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что представители Нормандской четверки вскоре проведут встречу для подготовки дальнейших переговоров. Об этом сообщают «РИА-Новости».



«Мы стараемся также активизировать Нормандский формат. Мы с французским президентом неоднократно пытались привести в движение этот формат... И мы очень рады, что вскоре переговорщики всех четырех стран вновь встретятся вместе и начнут подготовительные переговоры», – сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.



Шольц не уточнил уровень переговорщиков.