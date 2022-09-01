Свято з присмаком трагедії. Як окупанти відкривали зруйновану школу в українському Маріуполі

Окупант біля входу до школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Санкт-Петербург — Маріуполю» — із такими кульками синього, білого та червоного кольорів до школи пішли першокласники в окупованому Росією українському Маріуполі.



Тепер їх російською зустрічають вчителі, які пройшли перепідготовку в РФ. Історії нашої держави у новій програмі «ДНР», звісно, не знайшлося місця. Українська мова тепер лише як факультатив.

Першокласники у школі окупованого Маріуполя, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

В очах дітей досі картини вибухів, вони здригаються від звуків лопнувших кульок та літаків, що час від часу літають над Маріуполем.



Через посилену охорону силових структур «ДНР» у будівлю не пропускають навіть батьків. Відремонтувати школу пітерські підрядники поки що не встигли до кінця, але вже встановили погруддя Леніна біля входу.



Все «свято» виглядає штучно, з ознаками певної підпільності. Про зміну навчального процесу у дітей та батьків багато питань, але за них усі давно вирішили «високі чини» — зрадники з «ДНР» та політики з Росії, які особисто прибули до навчального закладу, в ремонт якого вкладали гроші, залучаючи «своїх» підрядників.



Школу відвідали лідер донецьких бойовиків Денис Пушилін, самопроголошений міський голова та виходець із забороненої в Україні партії ОПЗЖ Костянтин Іващенко, представники «Єдиної Росії». Усі вони запевнили, що «ДНР» та Санкт-Петербург тепер назавжди з Маріуполем.



Замість першого дзвінка для дітей звучало вітання губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова.

Секретар генради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак, депутат Дмитро Саблін та голова «ДНР» Денис Пушилін у школі окупованого Маріуполя, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Детальніше про те, як окупанти відновлюють освітній процес у захопленому й випаленому ними Маріуполі — в репортажі «Новин Донбасу».

До першого класу

З ранку 1 вересня біля школи №65 у Маріуполі посилена охорона. Цей об'єкт досі у процесі ремонту. До відновлення залучено російських підрядників з Москви та Петербурга. Вкластися вчасно вони не встигли, а тому двері дітям відчинила напіввідремонтована школа, в якій поки що навіть не працюють туалети.

Посилена охорона біля школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Втім, окупантам потрібна картинка, а тому діти до школи пішли. Дітей розділили за групами. Першими прийшли на так звану «святкову лінійку» перші та одинадцяті класи. Всім першачкам видали кульки кольору російського прапора з написом «Санкт-Петербург — Маріуполю» та червоні стрічки — «Першокласник».

1 вересня у Маріуполі. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Це дуже хвилююче свято для всіх нас», — розповідає в інтерв’ю російському телебаченню одна з вчителів 65 школи. «Ми проходили перепідготовку в Ростові. Сподіваюсь, що за рік, два ми зможемо переналаштувати на нову програму», — каже жінка.

1 вересня у окупованому Маріуполі. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Усі викладачі Маріуполя, які перейшли на бік Росії, включаючи директора 65-ї школи Світлану Беглову, — автоматичні підозрювані в Україні за статтею про державну зраду.

Охорона супроводжує представників «Єдиної Росії» у школі окупованого Маріуполя, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

До навчального закладу прибули й «високі чини» — голова «ДНР» Денис Пушилін, самопроголошений «мер» Маріуполя Костянтин Іващенко та представники «Єдиної Росії» — депутат Дмитро Сабіна та секретар генради партії Андрій Турчак. Останній напередодні пообіцяв випустити «правильний підручник історії щодо подій в Україні».

Посилена охорона супроводжує гостей із Донецька та РФ в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«У місті взагалі роками не ремонтували школи, – стверджує Пушилін. — А зараз за допомогою наших партнерів із Санкт-Петербурга ми всі будуємо відповідно до високих стандартів. Захоплює дух».



Його слова не відповідають дійсності. До широкомасштабного вторгнення Росії Маріуполь активно розвивався. Зокрема, реконструювалися школи та дитячі садки.

Підручники від РФ для школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Підручники від РФ для школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Нові стандарти по-їхньому — це навчання лише російською мовою без історії України. Українська мова, мабуть, буде на рівні факультативу. Також за кожного учня окупанти обіцяють батькам виплату у розмірі 10 тисяч рублів.

Кульки кольору російського прапора у школі окупованого Маріуполя, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Представники з Росії запевнили, що й надалі підтримуватимуть місто. Замість першого дзвінка у школі прозвучало звернення губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова.



«Дорогі першокласники, ви починаєте подорож у світ знань, починаєте нове життя. Пітер із вами сьогодні і назавжди», — сказав Беглов.

Замість першого дзвінка першокласникам Маріуполя прозвучало привітання губернатора Санкт-Петербурга Олександра Беглова, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Під час першого уроку вчителі почали свою розмову з дітьми, попросивши знайти помилку у фразі «"Здравствуйте, дошколята».



«Ви сказали не російською», — вигукує один хлопчик. На що вчителька каже: «Ні, неправильно те, що ви вже не дошкільнята».

Учні тримають табличку «5 Г» біля школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Але багатьом дітям вже закладають те, що говорити українською мовою — це неправильно. Це щеплять поки що в ігровій формі. Наприклад, влітку багато школярів із Маріуполя відвідали табір у Пітері. «Їм подарували рюкзак, футболки з російською символікою, флешки», — розповідає мені мати шестикласника. «А в школі нам обіцяють видати футболки з буквою "Z"», — говорить сам хлопець.

Подарунки для першокласників від окупаційної влади, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Подарунки для першокласників від окупаційної влади, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Першокласники мало що розуміють у зміні шкільної програми на російські стандарти, адже це для них перша сторінка.



Ми сьогодні нічого не робили. Ми просто сиділи і нам розповідали, щоб ми нікуди не бігли без мами», — каже мені першокласниця з Маріуполя Маргарита за своїми враженнями з першого дня у школі. «Діти – квіти нашого життя, – доповнює онуку бабуся Жанна. — Для нас найголовніше, що вони розпочали навчальний процес і щоб вони більше не бачили цієї війни, цих жахів».



Жінка додає, що досі в дітей страх від звуків літаків. «Дуже велика психологічна травма. Діти пережили жах. Їх і у підвалі завалило, коли там ховалися в сусідів, потім жили до останнього в тамбурі, тому що будинок згорів повністю», — каже жінка. Вона додала, що для неї найважливіше, аби в місті більше не стріляли.«Нехай і кажуть, що ми зрадники, але ми так не вважаємо. Нам байдуже Росія чи Україна, найголовніше, щоб не було війни та наші діти росли в мирній атмосфері. Все».

Діти біля школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Поряд з нею зустрічаю шестикласницю. Вона шкодує, що навчання тепер буде не українською. «Шкода, тому що буде важче тепер, навчалася до цього постійно українською». Дівчинка весь час бомбардування міста жила з рідними в підвалі. Про це досі згадує з острахом. «Так, було дуже страшно, жили у підвалах. Зараз ніби вже спокійно, але досі буває страшно, коли літаки літають».



Трохи далі семикласники кажуть мені, що не бачать великої різниці у зміні навчальної програми, оскільки до 5 класу навчалися у російськомовній школі. «Так, можливо, навіть легше буде, особливо математика», — кажуть школярі.

Першокласники серед посиленої охорони у школі окупованого Маріуполя, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Дехто і серед батьків не погоджується з новою навчальною програмою. «А хто нас запитав? Ніхто. Самовільно все вирішили», — каже мама 12-річної школярки. «Я українка, чоловік в мене українець. Як це скасувати українська мову, історію України. Вони казали про "ущємлєніє" російської мови. А що зараз роблять з українською?»

Хто загоїть рани?

Учні 65-ї школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Але перш а все батьки здебільшого переймаються за психіку дітей і радіють лише тому, що тепер вони вилізли з підвалів. «В мене син став дуже апатичним», — каже мама п’ятикласника. «Він просто замикається, я дуже переживаю за його психологічний стан. А щодо програми — думаю наздожене все».

Собака біля школи в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Жінка, яка проти зміни програми додає, що психологічні травми в дітей будуть загоюватися роками. «Я не впізнаю свою онучку... Вона стала дуже агресивною», — каже жінка. «Діти побачили, що все можна вирішувати силою — бити, вбивати, катувати і що все це залишається непокараним... Хто все це зможе загоїти?»

Що з Маріуполем?

Зруйнована будівля в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Що тут дивитися? Місто руїн...», — каже мені один з будівельників, якого зустрічаю біля зруйнованого драмтеатру.

Окупанти розпочали реставрацію зруйнованого драмтеатру, яку планують завершити протягом трьох років, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Наразі тут тривають будівельні роботи, які виконують будівельні компанії з Москви та Пітера. «Проект відновлення драмтеатру розрахований на три роки. Поки лише огороджуємо територію. Передню частину будуть залишати, а все інше — руйнувати і зводити по-новому».

Окупанти розпочали реставрацію зруйнованого драмтеатру, яку планують завершити протягом трьох років, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Окупанти розпочали реставрацію зруйнованого драмтеатру, яку планують завершити протягом трьох років, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Будівельник каже, що сам з Маріуполя, раніше працював на заводі імені Ілліча. Але поки триває його відновлення, єдина робота для зводчан — підмітальні вулиці. «А тут поки є робота і ніби платять гроші». Втім скільки і чим саме — чоловік не уточнив.



Ще один місцевий працівник з теплопередачі зазначив, що в них ставка 20 тисяч рублів. «Ми останні місяці виходили працювати в суботу на прохання керівників, але от керівництво з Донецька не заплатило за додаткову роботу нашій бригаді», — зазначив чоловік.

«Кадировці» охороняють завод імені Ілліча в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Завод імені Ілліча наразі під охороною «кадирівців». Роботи для людей там, дійсно, немає. Але його планують відновити. Натомість, «Азовсталь» відновлювати не будуть. Місцеві кажуть про плани оупантів зробити там технопарк. Час від часу з території «Азовсталі» досі доносяться вибухи. Місцеві кажуть — тривають розмінування.

Зруйновано «Азовсталь» в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Зруйновано «Азовсталь» в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Російська компанія «Олімпсітібуд» продовжує зводити у Маріуполі п'ятиповерхівки.

В окупованому Маріуполі будують багатоповерхівки. Для кого саме точно невідомо, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Втім для кого вони — питання поки що відкрите. Будівельники кажуть — для військових, військова комендатура запевняє — для людей, самі жителі кажуть — насамперед для поліцейських, лікарів та вчителів, наступні — мабуть, для звичайних мешканців.

В окупованому Маріуполі будують багатоповерхівки. Для кого саме точно невідомо, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Але скільки ж це потрібно збудувати, щоб розселилися всі постраждалі?» — розмірковують місцеві.

В окупованому Маріуполі зносять будинки, які не підлягають відновленню, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Тим часом у центрі міста продовжують зносити будівлі, що не підлягають відновленню. «Але під завалами деяких будинків досі лежать люди, чути сморід», — кажуть місцеві. «Під деякими тільки недавно дістали».

Зруйновані будинки в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

У частині багатоповерхівок з'явилися світло та вода. Щодо газу — питання відкрите, як і те, чи буде теплою зима.

Зруйновані будинки в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Продукти та медикаменти до міста завозять із Донецька та Росії, але ціни значно завищують. «Все в рази дорожче, бо кожен намагається заробити», — кажуть місцеві. У Маріуполі працюють два супермаркети на базі колишніх АТБ, які окупанти перейменували на «МетМаркет».

Зруйновані будинки в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Також у місті працює кілька маршрутів громадського транспорту — поки що безкоштовно, але незабаром планується встановлення ціни. Також по місту працюють таксисти — возять людей Маріуполем, а також до окупованих Донецьк, Бердянськ, Мелітополь. Також із міста курсують автобуси до окупованих Волновахи, Приморська, Бердянська.

Вулицями окупованого Маріуполя регулярно пересувається російська техніка, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Єдиним засобом зв’язку в Маріуполі є мобільний оператор «Фенікс» від «ДНР». Сім-картки можна придбати у поштових відділеннях та спеціальному офісі «Фенікса», розташованому в колишній будівлі відділення «Київстару». Також окупанти захопили потужності проводового провайдера, ті, хто мав інтернет вдома, також може ним користуватися.

Черга в окупованому Маріуполі по сім-карти «Фенікс», 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Гуманітарну допомогу можуть отримати лише категорія 65+ та жінки з дітьми. Інші повинні йти працювати, ставши в «центр зайнятості». Також пенсіонери можуть оформити пенсії у «пенсійному фонді» окупантів.

«Референдум» та «трибунал»

Відновлена будівля філармонії в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Відновлюють окупанти та будівлю філармонії. З дня на день, за словами будівельників, планується здавання об'єкту.



«Це буде федеральний суд», — каже мені місцева мешканка, яка мешкає поряд із філармонією. «Маємо судити тут "азовців" скоро. Обіцяли 28 серпня, але щось відклали». Будівельники кажуть, що самі клітини для підсудних встановлені у підвалі, і їх там дуже багато.



Також деякі місцеві кажуть, що самих українських полонених напередодні «суду» мають привезти до виправної колонії Маріуполя (селище Каменськ), а звідти — на сам «судовий процес».

Зруйнована будівля в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Референдум» у Донецькій області поки що було відкладено. За словами голови «ДНР» Дениса Пушиліна, «до виходу на конституційні кордони». Про це постійно говорять і російські пропагандисти, які час від часу відвідують окуповане місто.

Проросійський білборд в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

«Обіцяли 11 вересня, але зараз начебто перенесли», — кажуть місцеві. «Там ще багато територій, за які йдуть бої. Тому не знаю, як скоро це все може бути».

Зруйнована будівля в окупованому Маріуполі, 1 вересня 2022 року. Фото: Вікторія Рощина / Новини Донбасу

Втім місцеві не говорять про те, чи готові йти голосувати. Їхні думки щодо України та Росії досі різняться.



І навіть попри тривалу окупацію тут є ті, хто досі гордо називає себе українцем і не погоджується з тим, що «їх ніхто не питав».