Росіяни окупували село біля Лимана Донецької області — DeepState

Росіяни окупували Катеринівку на Лиманському напрямку, повідомив увечері 20 квітня аналітичний портал DeepState.
Також аналітики відзначили просування військ РФ біля Нового, Преображенки та у Сухій Балці.
«Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці», — йдеться у повідомленні.
Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 16:00 20 квітня на Лиманському напрямку відбулися два зіткнення поблизу Надєжди та Мирного. Загалом 20 квітня станом на 16.00 на фронті сталося 45 бойових зіткнень.
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