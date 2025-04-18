Їх шукали 10 років: на окупованій Луганщині засудили пару за вбивство у 2014 році

Суд на окупованій Луганщині ухвалив вирок подружній парі, яка за версією «слідства» вчинила жорстоке вбивство у 2014 році. У «Слідкомі ЛНР» розповіли, що розслідування, відновлене майже через десятиліття, дозволило встановити місцеперебування злочинців і притягнути їх до відповідальності.
Стверджується, що у вересні 2014 року на мосту в Краснодоні було знайдено згорілий автомобіль, у багажнику якого було тіло чоловіка. Правоохоронці встановили, що його було жорстоко побито, поранено ножем, а потім живцем спалено в машині. Мотивом стала підозра у ревнощах: убивця приревнував дружину до свого знайомого.
Одразу після злочину подружжю вдалося втекти. Це сталося через кілька місяців, як місто захопили проросійські сили. Місцеві «правоохоронці ЛНР» тоді нічого не змогли вдіяти.
Подружжя затримали за межами окупованої Луганщини. Стверджується, що справа просунулась лише після того, як поліцію ЛНР почали опікати російські слідчі.
Суд засудив чоловіка на 14 років, жінку — на 12 років позбавлення волі. Вони відбуватимуть покарання у колоніях суворого та загального режимів відповідно.