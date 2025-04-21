Російська армія відступає від західних околиць Покровська – ЗСУ

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Війська Росії відступають зі своїх позицій на захід від міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це відбувається там, де окупанти в принципі потихеньку «відповзали» вже з березня, якщо не з кінця лютого.



«Вони дуже активно намагалися наступати саме для того, щоби перерізати трасу з Дніпропетровської області – з Павлограда на Покровськ. У них це не вийшло. Там перелом невеликий настав, коли українці відбили селище Котлине. І зараз росіяни дуже повільно, але «відповзають» від західних околиць міста ближче до південних, де вони починали наступати», – розповів Трегубов.

Нагадаємо, що Росія зазнала дуже великих одномоментних втрат під час масштабного штурму під Покровськом.