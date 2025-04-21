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Близько 10 тисяч українців перебувають в полоні у РФ

21 квітня 2025, 14:34

Близько 10 тисяч українців перебувають в полоні у РФ

Близько 10 тисяч осіб перебувають у полоні у Росії, а кількість зниклих безвісти становить близько 63 тисяч. Про це повідомив «Суспільному» уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

За його словами, підтверджено інформацію про 10 тисяч полонених — як офіційно, через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), так і неофіційними каналами. У розшуку перебувають понад 60 тисяч осіб.

У реєстрі зниклих безвісти збираються дані з 2014 року. Він містить інформацію про військових, цивільних, осіб без громадянства, іноземців, які перебувають в Україні на законних підставах, а також містить окремий розділ із даними про неідентифіковані тіла

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