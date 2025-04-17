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Біля могил Захарченка, «Гіві» та «Мотороли» в окупованому Донецьку зводять військово-меморіальний комплекс

17 квітня 2025, 16:58

Біля могил Захарченка, «Гіві» та «Мотороли» в окупованому Донецьку зводять військово-меморіальний комплекс

На цвинтарі біля Донецького моря окупаційна влада будує військово-меморіальний комплекс. Фото: ДАН На цвинтарі біля Донецького моря окупаційна влада будує військово-меморіальний комплекс. Фото: ДАН

Військово-меморіальний комплекс на цвинтарі Донецьке море в окупованому Донецьку відкриють до Дня визволення Донбасу. Про це сьогодні повідомив заступник голови Російського військово-історичного товариства Микола Овсієнко, який проінспектував перебіг робіт, повідомляє «ДАН».

Він провів інспекцію разом із «віце-прем'єром» угрупування «ДНР» Володимиром Єжиковим.

Зазначається, що наразі будівельники заливають фундамент під центральний майданчик зі стелою, опрацьовується ремонт під'їзної дороги.

«Паралельно в Москві роблять основу для мозаїчної ікони Богоматері Непорушна стіна — одного з центральних елементів пам'ятника», — йдеться у повідомленні.

Учасники інспекції заразом обговорили прибирання сміття на території цвинтаря та встановлення туалетів.

За словами Єжикова, на першому етапі повністю підготували майданчик та почали робити фундамент. Число задіяних фахівців збільшуватимуть.

Як пише «ДАН», облаштування меморіального комплексу розпочалося на початку квітня.

Кладовище розташоване на півдні Донецька. Там поховано першого голову угрупування «ДНР» Олександра Захарченка. Неподалік знаходяться могили Арсена Павлова («Моторола»), Михайла Толстих («Гіві»), Володимира Жоги («Воха»), а також Ольги Качури («Корса»).

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