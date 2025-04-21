Інвестори з РФ відмовилися розробляти 9 шахт на окупованих Донеччині та Луганщині: тепер їх закриють

На окупованих Донеччині та Луганщині закриють шахти, які відмовилися розробляти російські інвестори. Ілюстративне фото

Російські компанії «Імпекс-Дон» та «Торговий дім „Донське вугілля“», які рік тому взяли в оренду 15 шахт у самопроголошених «ЛНР» та «ДНР», відмовилися від дев'яти з них. Про це повідомляє видання РБК.

Ці шахти, зазначає видання, виявилися нерентабельними через поточні світові ціни на вугілля та високі витрати.

Вони будуть повернуті окупаційній владі для подальшої ліквідації.

Скільки шахт, розташованих на території, що підконтрольна окупаційній владі Донецької та Луганської областей, продовжують зараз працювати — невідомо.

Українська влада восени 2014 року повідомляла, що до початку бойових дій у Донецькій та Луганській областях працювало 95 шахт.