На окупованій Луганщині голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник підписав указ про тимчасове припинення дії комендантської години у Великодню ніч. Як стверджує окупаційна влада, це дозволить місцевим жителям відвідати нічні богослужіння у православних храмах.



Комендантська година не діятиме з 23:00 19 квітня до 04:00 20 квітня. Однак у ряді окупованих населених пунктів обмеження збережуться — йдеться про Кремінський, Сватівський, Троїцький райони, а також Лисичанськ, Первомайськ, Рубіжний і Сіверськодонецьк (Сєвєродонецьк).



На окупованій частині Запорізької області комендантську годину Великодньої ночі скасовувати не будуть. На частково окупованій Херсонщині, навпаки, скасували обмеження. На окупованій території Донецької області також заявляють про відсутність комендантської години на Великдень.

Напередодні Великодня мешканці Донецької області отримали попередження від обласної влади: необхідно бути максимально уважними до питань безпеки, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уникати масових скупчень людей.