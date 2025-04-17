Щоб повернути житло в окупованому Маріуполі, власникам потрібно пройти «фільтрацію» та приїхати до міста — BBC News

Окупаційна влада в Маріуполі заявила про начебто спосіб повернення власниками свого житла. Фото: ТАСС

Російська влада масово вилучає житло, яке належало українцям у Маріуполі. Його називають «безгосподарним». Щоб повернути квартири, власникам потрібно приїхати до міста особисто, пройшовши фільтрацію. Про це повідомляє британське видання ВВС News.

Зазначається, що в Маріуполі окупаційна влада масово вилучає житло, яке належало українцям, які втекли з міста під час воєнних дій.

Як випливає з документів, опублікованих «міською адміністрацією» з липня 2024 року, до вилучення визначено не менше 5700 будинків, пишуть журналісти.

Для опису нерухомості, яка, на думку загарбників, не використовується чи не має законного власника — тобто не зареєстрована в російському реєстрі, — окупаційна влада використовує термін «безгосподарний».

За підрахунками журналістів ВВС, зараз 2200 будинків у Маріуполі перебувають на пізній стадії вилучення так званою владою (вважаються «безгосподарними» напередодні рішення суду). Ще 3550 будинків ВВС News ідентифікувала як «потенційно безгосподарні».

«Це узаконене крадіжка майна», — каже журналістам Галина, яка після початку повномасштабної війни покинула Маріуполь, і в її квартирі зараз живуть сторонні люди.

На практиці, як зазначає колишній радник українського мера Маріуполя Петро Андрющенко, повернути будинок, якщо він потрапив до будь-якого списку, практично неможливо. Для цього українцям доведеться приїхати до Маріуполя, пройти через процедуру «фільтрації» та отримати російські паспорти.

Діана Берг поїхала з Маріуполя, залишивши свій будинок під час російської окупації. Тепер її родичу, щоб не допустити переходу нерухомості у власність міста, необхідно повернутися до Маріуполя, але єдиний спосіб зробити це – прилетіти до московського аеропорту, де доведеться пройти процедуру перевірки ФСБ, відому як «фільтрація». За її словами, така «фільтрація» може тривати до тижня.

«Вас не садять у в'язницю, але тримають у цьому вузлі, поки вас перевіряють», — говорить Діана.

У середині березня 2025 року Володимир Путін підписав указ, який забороняє громадянам «недружніх» країн (до яких належить і Україна) реєструвати нерухомість на окупованих Росією територіях до 1 січня 2028 року без спеціального дозволу.

Цей дозвіл видається лише у самому регіоні і вимагає узгодження зі спеціальним робочим органом, утвореним російським урядом.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі російська окупаційна влада планує знести вцілілі будівлі в історичному районі міста.