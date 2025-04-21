ЗСУ вдарили по базі дронів РФ у Курській області: знищено 20 операторів

Удар по базі дронів у Курській області. Фото: Генштаб ЗСУ

19 квітня 2025 року Повітряні Сили Збройних Сил України завдали точного удару по об'єкту в районі населеного пункту Тьоткіно Курської області, звідки окупанти запускали ударні безпілотники.



За даними військових, об'єкт використовувався для підготовки, спорядження і запуску розвідувальних, ударних і FPV-дронів. У результаті удару було знищено до 20 операторів БпЛА.



«Цей наш удар — відчутна для ворога відповідь на російські дії проти української армії. Збройні Сили України будуть і далі знищувати елементи військової інфраструктури окупантів. Жоден воєнний злочин не залишиться безкарним», - заявили в ЗСУ.

Раніше авіація ЗСУ знищила склад боєприпасів та ДРГ у Курській області.