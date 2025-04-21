Пушилін заявив, що на окупованій Донеччині немає резервів води для населення на літо

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Фото: Телеграм Пушиліна

Окупаційна влада готується задіяти «нетривіальні рішення» для водопостачання населення цього літа у захопленій частині Донецької області. Про це повідомило місцеве проросійське видання «ДАН» із посиланням на слова глави угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна, який виступив в ефірі прокремлівського телеканалу «Росія 24».



За його словами, вони в літо зараз входять практично без якихось додаткових резервів.



«З водою ситуація залишається складною. Якщо буде посушливе літо, то, звичайно ж, потрібні будуть нетривіальні рішення, щоб стримувати ситуацію», – сказав Пушилін.

Нагадаємо, що на окупованій Донеччині Пушилін перевів «Воду Донбасу» під оперативне управління «Донбасстеплоенерго».