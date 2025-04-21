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Навколо Сіверськодонецька виникла масштабна пожежа: окупанти оголосили режим НС у місті – ОВА

21 квітня 2025, 22:01

Навколо Сіверськодонецька виникла масштабна пожежа: окупанти оголосили режим НС у місті – ОВА

Режим надзвичайної ситуації оголосили в окупованому місті Сіверськодонецьк Луганської області.Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.

За його словами, навколо міста виникла масштабна ландшафтна пожежа.

«Вогонь охопив понад 350 гектарів. Існує ймовірність перекидання вогню на навколишні населені пункти – Борівське, Осколонівку та Боброве. Через нездатність організувати превентивні заходи щодо запобігання лісовим пожежам загарбники зіткнулися з НС з перших теплих днів року», – зазначив Харченко.

Нагадаємо, що в окупованому Луганську транспортний колапс через закриття одразу трьох мостів.

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