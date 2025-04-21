Після удару по Лиману спалахнула школа

Через російський обстріл сьогодні вдень у Лимані Донецької області спалахнула школа

Сьогодні вдень після російського обстрілу міста Лиман Донецької області спалахнула школа. Відео пожежі місцеві мешканці опублікували у соцмережі.

Раніше повідомлялося, що близько полудня 21 квітня війська окупаційної армії РФ вдарили по Лиману Донецької області.

Удар був нанесений по житловій забудові, ймовірно, керованими авіабомбами. За кілька хвилин до обстрілу моніторингові канали попередили про загрозу обстрілу Краматорського району російськими КАБами.

За інформацією місцевих, удар припав на мікрорайон Заводський.

Офіційної інформації про постраждалих та руйнування на цю годину немає.