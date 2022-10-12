Виїзд чоловіків з України під час воєнного стану: Що важливо знати

На кордоні. Фото: ДПСУ

Від 24 лютого через повномасштабне вторгнення Росії в Україні запровадили воєнний стан. Його термін подовжували чотири рази: у березні, квітні — на місяць, у травні — на три. 15 серпня — на 90 днів: до 21 листопада 2022 року. Правила виїзду з України для чоловіків 18-60 років змінились. Хто та в яких випадках може перетинати держкордон, що для цього необхідно — розберемося далі.

Фото: Держприкордонслужби України



Супровід людей з особливими потребами



Якщо раніше цій категорії дозволяли перетинати держкордон один раз протягом дії воєнного стану, то наприкінці вересня правила змінилися. Чоловіки 18-60 років, що супроводжують осіб з інвалідністю, зокрема дітей, які потребують постійного догляду, можуть подорожувати необмежену кількість разів. Потенційні призовники мають право виїхати до вищеописаних людей (необхідний консульський облік) за кордон.



Тимчасово непридатний до служби



Залишити країну дозволяють представникам чоловічої статі призовного віку з документами про тимчасову непридатність. Ці люди не підлягають призову під час мобілізації військовозобов'язаних (згідно з ч. 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»). Тимчасову непридатність з огляду на стан здоров'я підтверджує військово-лікарська комісія. Термін дії довідки — до шести місяців, потім — повторний медогляд та висновок.



Багатодітні батьки



Чоловіки призовного віку, які мають дітей (понад трьох), виїжджають. Коли вони від різних шлюбів, ключовим чинником є матеріальне забезпечення до 18 років.



Необхідні документи:

свідоцтва про народження;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення проживання малюків з батьком;

свідоцтва про шлюб;

документ, що підтверджує, що чоловік — голова багатодітної сім'ї;

постанова органу опіки про проживання із батьком.

Якщо чоловік не живе з сином чи дочкою, потрібні докази його забезпечення: рішення про призначення аліментів, довідка виконавчої служби із зазначенням розміру виплат, відсутність боргу.



Лікування за кордоном



Представники Збройних сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби (інших структур Сил оборони України), які постраждали на війні, можуть вирушити до профільного медичного закладу за кордоном.



Необхідні:

висновок про призначення лікування;

закордонний паспорт чи паспорт громадянина України (звичайна книжечка, ID-картка);

лист міністерства охорони здоров'я про погоджений з іноземною установою перелік людей, яких прийматимуть.

Волонтери, водії



Медичні, гуманітарні вантажі для Збройних сил (інших структур), простих громадян, перевозять представники Державної прикордонної служби (ДПСУ) за наявності рішень про виїзд (оформляє міністерство інфраструктури або обласні (міські) адміністрації).

Фото: Держприкордонслужби України

Якщо в армії дружина



Коли мати неповнолітніх дітей служить, чоловік має право перетинати держкордон. Кількість поїздок — без обмежень. Слід показати співробітникам прикордонного контролю свідоцтва про народження, шлюб, плюс підтвердження служби дружини.







Чи можуть виїхати моряки



У серпні Кабінет міністрів дав «зелене світло» на виїзд морякам, які отримали підтвердження від Адміністрації судноплавства щодо освітніх, кваліфікаційних документів.



Перетинають кордон:

учасники екіпажів морських (річкових) суден, які працюють за актуальними контрактами;

студенти (курсанти) — проходити «морську» практику.

«Зелене світло» експорту, оформлення у кілька кліків



Після 1 вересня виїжджати дозволили співробітникам експортних компаній. Умови: офіційно виплачувати зарплату, позбавитися податкових боргів, своєчасно подавати звітність. Розмір середньої зарплати має варіюватись від 20 тисяч гривень. Їхати дозволяється близько 10% штату — десяти працівникам до семи днів. Заявку можна оформити на порталі (у застосунку) «Дія».



Для підприємців, бізнесменів Мінцифри розробляє послугу у «Дії» — «єВідрядження»: заявку подають фізособи-підприємці (ФОП), юридичні особи. Заздалегідь (плюс-мінус сім днів) вноситься застава 200 тисяч гривень на рахунок «Ощадбанку».



Робоча віза до країн ЄС — нюанси



Візи не підтверджують постійне проживання, не дозволяють перетнути держкордон військовозобов'язаним. Щоб виїхати, слід мати статус особи, яка не підлягає призову в період мобілізації, яка має право виїзду.



Проживання в інших країнах



Українцям, які живуть за кордоном, можна виїхати, проте потрібен консульський облік. Плануєте поїздку — готуйте довідку з візами міграційної служби «Оформлено виїзд на постійне проживання» та дипломатичної установи — «Прийнятий на консульський облік».







Депутатам, чиновникам — правила єдині



Обмеження стосуються народних обранців також. Виїхати народні депутати, співробітники парламентського апарату, дипвідомств зі службовим чи дипломатичним паспортом можуть, пред'явивши засвідчені копії документів. Чиновники зобов'язані підтверджувати офіційне відрядження.



А IT-шники?



Працівники IT-сфери можуть вирушати у короткочасні поїздки. Уряд з прикордонниками розробляють механізм щодо врегулювання поїздок: нюанси участі у заходах з інвесторами, замовниками.



У процесі вирішення



Ідуть дискусії — чи дозволяти виїзд керівникам компаній, якими володіє бенефіціар-іноземець чи іноземна фірма.



На сайті Офісу президента зареєстрували петицію про скасування заборони учням іноземних університетів. Вона набрала необхідну кількість підписів. Поки що поїздки студентів-чоловіків неможливі, зважаючи на спекуляції, часті випадки підробки довідок про навчання.