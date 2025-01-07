ССО ліквідували групу військових КНДР у Курській області

Ліквідований північнокорейський військовий. Фото: ССО

Оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України знищили 13 військовослужбовців Північної Кореї. Про це повідомляє офіційний канал Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.



Під час виконання спеціальних дій воїни ССО «задвохсотили» п’ять бійців КНДР у стрілецькому бою та ще вісьмох за допомогою дронів.



Після бою оператори ССО провели огляд тіл військових КНДР та їхніх особистих документів. У одного з них був автомат з каліматорним прицілом, китайсько-російська радіостанція «Азарт» та детектор дронів, а також посвідчення, яке відрізняється від звичайного військового квитка.



Повідомляється, що знайдені речі можуть свідчити про його приналежність до офіцерського складу. Серед іншого північнокорейський військовий мав при собі лист звернення до партії.

Нагадаємо, КНДР може направити додаткові війська на війну проти України.