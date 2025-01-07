У Маріуполі окупанти заасфальтували дерева на тротуарі

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти заасфальтували тротуар разом із деревами. Відео опублікував канал Маріупольської міської ради.
В описі до відео йдеться, що таке «ноу-хау» загарбники влаштували на центральному проспекті Миру, біля музичного училища.
Городяни в коментарях уже назвали це «черговою ду**рукістю» російських будівельників.
«Ремонт» в окупованому Маріуполі від росіян. Фото: кадр із відео
«Це було зроблено для того, щоб дерева відразу загинули?», - ставлять риторичне запитання маріупольці.
Нагадаємо, захоплений російськими військами Маріуполь залишився без опалення новорічної ночі.
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