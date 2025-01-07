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У Маріуполі окупанти заасфальтували дерева на тротуарі

07 січня 2025, 11:45

У Маріуполі окупанти заасфальтували дерева на тротуарі

Росіяни заасфальтували дерева на тротуарі в Маріку. Фото: кадр із відео Росіяни заасфальтували дерева на тротуарі в Маріку. Фото: кадр із відео

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти заасфальтували тротуар разом із деревами. Відео опублікував канал Маріупольської міської ради.

В описі до відео йдеться, що таке «ноу-хау» загарбники влаштували на центральному проспекті Миру, біля музичного училища.

Городяни в коментарях уже назвали це «черговою ду**рукістю» російських будівельників.

«Ремонт» в окупованому Маріуполі від росіян. Фото: кадр із відео

«Це було зроблено для того, щоб дерева відразу загинули?», - ставлять риторичне запитання маріупольці.

Нагадаємо, захоплений російськими військами Маріуполь залишився без опалення новорічної ночі.

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