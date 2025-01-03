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Окупанти «засвітили» склад боєприпасів на заході Криму

03 січня 2025, 09:25

Окупанти «засвітили» склад боєприпасів на заході Криму

ЗС РФ розмістили склад боєприпасів біля селища Добрушине на заході Криму. Фото: АТЕШ ЗС РФ розмістили склад боєприпасів біля селища Добрушине на заході Криму. Фото: АТЕШ

Агент спротиву українців та кримських татар «АТЕШ» на тимчасово окупованому півострові виявив склад боєприпасів армії РФ біля селища Добрушине.

ЗС РФ розмістили склад боєприпасів біля селища Добрушине на заході Криму. Фото: АТЕШ

«Проводячи розвідку, він розкрив замаскований склад боєприпасів, який знаходиться на околицях населеного пункту. Біля об'єкта зафіксовано переміщення техніки та особового складу», - йдеться у повідомленні.

У спротиві зазначили, що сам склад обнесений фортифікаційними спорудами.

Нагадаємо, що російські окупанти зміцнюють аеродром «Саки» для захисту від ударів ЗСУ.

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