Близько 150 людей залишаються у Торецьку Донецької області

Торецьк на карті DeepState станом на 6 січня 2024 року. Червоним відзначено становище російських військ

У місті Торецьк на Донеччині залишаються близько 150 осіб. Люди живуть у підвалах, вони майже цілодобово проводять свій час під землею в укриттях. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик.

«Вони мешкають в антисанітарії. Наразі немає можливості відкрито проводити евакуацію з Торецька, але ми співпрацюємо з військовими, які допомагають у процесі. Евакуація зараз відбувається в нічний час або під час складних кліматичних умов, що створює сприятливі умови для нас для того, щоб ми могли переміщати людей і не наражати їх на небезпеку. Більшість людей, що залишилися в місті, це люди похилого віку», — уточнив Василь Чинчик.

Начальник МВА розповів, що у місті не залишилося нічого вцілілого та придатного для проживання.

Він зазначив, що місцеві жителі мають буржуйки для опалення. Також у місті є сім свердловин з технічною водою, біля яких є укриття.

Раніше бійці патрульної поліції бригади «Хижак» опублікували відео, на якому показано поточний стан Торецька після обстрілу окупаційної армії РФ.