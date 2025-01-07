Російські війська застосовують північнокорейські САУ M1989 «Koksan»

САУ M1989 «Koksan» КНДР. Фото: кадр із відео

Російські війська стали використовувати на фронті північнокорейську САУ M1989 «Koksan». Про це повідомляє телеграм-канал War Archive.



На фронті зафіксували застосування російськими військами 170-мм самохідної артилерійської установки M1989 «Koksan», виробленої в КНДР.



Зазначається, що ця САУ має значну дальність ураження — до 60 км з реактивними снарядами та осколково-фугасними снарядами до 40 км.

Раніше з'явилася інформація, що КНДР може спрямувати додаткові війська на війну проти України.



Крім того, британська і південнокорейська розвідки заявили про значні втрати КНДР у війні проти України.



Варто додати, що Північна Корея вже передала Росії понад 100 артилерійських систем і 100 балістичних ракет. Поряд із цим ССО ліквідували групу військових КНДР у Курській області.