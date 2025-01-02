У ніч проти 2 січня війська РФ обстріляли Миколаївку Донецької області

Місто Миколаївка Донецької області в ніч проти 2 січня було обстріляне російськими військами. У мережі з'явились фото наслідки обстрілу.
«Зафіксовано завдані удари по району приватного сектору», — пишуть місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено гаражні приміщення, приватні домоволодіння.
«У храмі Святого Миколая пошкоджено вікна. Біля магазину на Старій Миколаївці спалахнули проводи електромережі», — йдеться у повідомленні.
Користувачі пишуть, що вибухи лунали приблизно з 00:20 у ніч проти 2 січня.
Попередньо, удари були завдані авіаційними бомбами.