Оголошено вирок колишньому меру Святогірська: деякі звинувачення знято, арештоване майно повернуто

Колишній мер Святогірська Донецької області Володимир Бандура. Фото: Бандура/ facebook

Колишньому меру Святогірська Володимиру Бандурі, підозрюваному у державній зраді після окупації російськими військами міста, оголосили вирок у справі про розтрату коштів на реконструкцію будівель Святогірського дитячого садка та підробку документів.

Про це йдеться у рішенні Слов'янського міськрайонного суду Донецької області.

За рішенням суду Бандуру визнали невинним у службовому підробленні, проте суд ухвалив, що він винен у службовій недбалості та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без призначення штрафу. Також його позбавили права обіймати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на три роки.

Термін відбування покарання вважатиметься, коли Бандура буде затриманий, адже екс-чиновник перебуває у розшуку.

Також Володимиру Бандурі скасували арешт майна, а саме на автомобіль марки Volkswagen Touareg.

«Речові докази: житлову квартиру, нежитлове приміщення, сторожку, земельну ділянку, ще одну земельну ділянку в Ірпені, передану в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, — повернути власнику», — йдеться у тексті.

У рішенні суду також написано, що сторони можуть подати апеляцію протягом тридцяти днів з дня оголошення, а засуджений — у той самий термін з моменту вручення копії вироку.