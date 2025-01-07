Під час навчань у Франції дезертували кілька десятків солдатів ЗСУ — ЗМІ

У французькій армії підтвердили випадки дезертирства українських військових під час навчання у Франції. Ілюстративне фото

Декілька десятків солдатів ЗСУ дезертували під час навчань у Франції. Про це повідомили місцеві ЗМІ із посиланням на представника французької армії.

За його словами, серед українських військових «мали місце окремі випадки дезертирства», але це явище не було масовим. Він також підкреслив, що у Франції не можуть затримувати дезертирів.

«У Франції дезертирство не є кримінальним діянням. Якщо хтось дезертував, у французьких прокурорів відсутні повноваження заарештовувати цю людину. А право, надане українській владі на французькій території, — це лише дисциплінарне право», — заявив представник французької армії.

Він уточнив, що ці військовослужбовці перебували у французьких казармах та мали право виходити.